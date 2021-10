"En El Debate encontré mi lugar": Luis Enrique Ramírez, columnista

Sinaloa.- El periodista Luis Enrique Ramírez ha dedicado toda su vida al periodismo. A partir de los 17 años, recorrió decenas de redacciones en el país, llegando con una historia de 20 años en el periodismo a las puertas de Debate, y es actualmente el ejemplo de que, haciendo lo que te apasiona, el tiempo se siente corto.

Recuerda su primer día

“Siempre digo que Javier Salido me abrió las puertas, y es literal. Hace 21 años, después de firmar contrato en Culiacán, llegué directo de la terminal de autobuses a la oficina de la empresa en Mazatlán, para integrarme al equipo fundador de este medio en el puerto. Llevaba una maleta en cada mano, y Javier, quien fortuitamente pasaba por la puerta principal, tuvo la amabilidad de abrirme. Sin saber quién era, mucho menos que años después se convertiría en el presidente ejecutivo, solo le di las gracias y le pregunté por la oficina de Gregorio Medina, quien fue el primer director”.

Columna política El Ancla

Me dediqué a reportear noticias, entrevistas, crónicas y reportajes hasta 2008, cuando se me dio la oportunidad de incursionar en la columna política, donde aprovecho la libertad absoluta que se me brinda para orientar la opinión pública con información fidedigna que obtengo directamente de los círculos de decisión.

Celebra al periódico El Debate

“En un mundo como el periodismo, que por naturaleza exige de modo perpetuo sangre nueva, juventud y nuevas formas de comunicar, el mensaje que nos entrega El Debate Culiacán en su aniversario 49.° resulta poderoso: A punto de alcanzar el medio siglo, se consolida en el pináculo como marca líder en audiencias a escala internacional. Mas aún, El Debate es, en realidad, octogenario: nació en Los Mochis en marzo de 1941.

La lección es contundente: la vigencia en periodismo parte de una actitud; la edad cronológica no importa tanto como mantenerse abierto al cambio y estar al día respecto a lo que demandan las audiencias, generación tras generación, 24/7. Aplica lo mismo a medios que, a nivel individual, el estilo de El Debate define una fórmula segura de supervivencia y, sobre todo, de éxito. Larga vida a mi casa editorial El Debate”.