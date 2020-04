En Mayo inicia funciones nuevo Hospital Covid en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El gobernador Quirino Ordaz Coppel, acompañado por el comandante de la Novena Zona Militar, General de Brigada, Maximiliano Cruz Ramos, realizó una visita al nuevo Hospital General de Culiacán, para supervisar los últimos detalles de su construcción, pues entrará en funciones en la primera semana de mayo, y será operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, dedicado exclusivamente al tratamiento de pacientes de COVID-19.

En un mensaje que ofreció desde esta obra, el gobernador advirtió que en Sinaloa, en el caso concreto Culiacán, el nivel de tendencia es a la alza, por lo que afirmó que “necesitamos revertirlo y yo sé que la gente está jalando bien, están poniendo su parte, precisamente para buscar que cada vez haya menos gente en las calles y sobre todo que esté la gente que tenga que estar en actividades que sean realmente esenciales”.

Sin embargo, señaló que a veces no es fácil porque mucha gente cree que no le va a llegar, cree que no le va a tocar y actúan con mucha irresponsabilidad, “hay que decirlo como tal y esto es un tema muy serio. Lo tenemos que tomar con toda la dimensión que tiene porque hemos visto lo que está pasando en otros países, lo que está pasando en México”.



Quirino Ordaz visitó las instalaciones, acompañado también por el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres; y el coordinador de los Programas de Bienestar, José Jaime Montes Salas, y constataron que ya está casi listo para que preste el servicio de hospitalización a eventuales enfermos de Coronavirus, una vez que México entró a la fase 3 de la contingencia, que significa una mayor posibilidad de contagio.

Explicó que al entrar en funciones en la primera semana de mayo, se brindará el servicio con 50 camas en una primera etapa, de las cuales 30 camas serán para hospitalización y 20 estarán dedicadas al área de terapia intensiva. En las siguientes semanas se habilitarán otras 53 camas de hospitalización, para tener una cobertura de más de 100 camas, mientras dura la contingencia del COVID-19.

El mandatario estatal reiteró el llamado a la ciudadanía para que se quede en casa, que no salga a la calle salvo para lo estrictamente indispensable, pues al entrar el país y Sinaloa también a la fase 3, se estima un repunte en los contagios, que ya suman 400 pacientes activos, 55 recuperados y lamentablemente 49 defunciones en todo el estado. Tan sólo Culiacán, concentra 296 casos confirmados.

Por su parte, el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, coincidió en que la fase 3 representa el incremento del riesgo de más brotes, pero recordó que Sinaloa se adelantó con diversas medidas de prevención, la más importante, el aislamiento social, suspensión de clases y actividades comerciales no esenciales.

El gobernador Quirino Ordaz precisó que una vez que pase esta contingencia, que estima se prolongue por uno o dos meses más, el Hospital General de Culiacán brindará un servicio normal a la población, es decir, para la atención de las diferentes enfermedades y urgencias médicas.

Será en esa etapa, fuera de la contingencia, cuando el nuevo Hospital General de Culiacán, tendrá una capacidad para 120 camas censables (38 de cirugía general, 20 de traumatología, 28 de medicina interna, 10 de pediatría, 10 de cardiología, 5 de infectología, 5 de gastroenterología, 4 para trasplantes), 52 consultorios, imagenología (tomógrafo, fluoroscopio, resonancia magnética, 2 rayos X simple y 3 salas de ultrasonido, hemodinamia, endoscopías alta y baja), laboratorio de biología molecular, laboratorio, 9 quirófanos (3 salas de cirugía general, sala de neurocirugía, 2 salas de trasplantes y 3 salas de cirugía ambulatoria).

Además su área de urgencias, inhaloterapia, rehabilitación, tabaquismo y obesidad, unidad de diálisis, unidad de hemodiálisis, cuidados intermedios pediátricos, cuidados intermedios adultos, unidad de cuidados intensivos pediátricos, unidad de cuidados intensivos adultos, farmacia, C.E.Y.E., anatomía patológica, banco de sangre, auditorio, área de servicios generales, gobierno y residencias, además de cajones de estacionamiento.