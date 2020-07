En San Fermín, Culiacán, viven sin alumbrado público

Culiacán, Sinaloa.- Habitantes del Fraccionamiento San Fermin, ubicados en la periferia al norte de la ciudad de Culiacán, manfiestan continuar con las fallas en el servicio de alumbrado público, por lo que señalan sentir inseguridad al salir de sus casas por la tarde-noche.

De acuerdo con los vecinos del lugar el daño se viene dando desde hace varios meses por lo que ya no saben que hacer ante la deficiencia del servicio de alumbrado público municipal.

David Pérez comentó que este problema es un caos total, pues no se puede salir a las calles al oscurecer porque no saben que medidas tomar ante la situación ya que han realizado muchos reportes ante las autoridades y no han hecho nada por mejorar la situación que viven.

"Estamos con la incertidumbre de que algo nos pueda pasar, pues son muchos los grupos vandálicos que transitan por el sector y las autoridades no tienen conciencia de las afectaciones que pueden ocasionar", detalló.

La mayoría de los afectados mencionaron que este tipo de problemas son muy constantes en el sector y nunca son atendidos por el gobierno municipal. Indicaron que se sienten olvidados por las autoridades en cuestión de los servicios públicos.

La calle Palo Colorado y Avenida el Chipil son de las más afectadas, pues son las más transitadas por los ciudadanos.

Añadieron que los montones de basura en el arroyo frente al jardín de niños del sector, pueden llegar a hacerse muy grandes y con fuentes olores provocando contaminación y enfermedades de infección.

Por último los habitantes le hacen el llamado a las autoridades municipales en especial al presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro para que sean concientes de las afectaciones en el sector y les brinden un solución inmediata.