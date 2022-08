En Sinaloa 117 escuelas no cuentan con energía eléctrica ni suficiente moviliario para clases presenciales

Culiacán, Sinaloa.- Tras la denuncia de padres de familia de que algunas escuelas no están en condiciones para que los niños regresen a clases presenciales la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura dijo que son más de 117 escuelas las que no cuentan con energía eléctrica, ni con suficiente mobiliario para tener clases presenciales, indicó que se está en la búsqueda de lugares en donde puedan tomar las clases pero no informó dónde.

Tampoco detalló cuando estarán en condiciones los planteles.

Cada nivel educativo está revisando cada una de sus escuelas, la manera en la que se va a estar trabajando. Son 117 escuelas las que no tienen energía eléctrica y el problema tiene que ver con el robo de cableado principalmente, no ha sido fácil solucionar estas hemos reparado otras que parcialmente tenían problemas de energía eléctrica, pero que no tenían robo total de cableado, en las que se han atendido en esta administración ya son más de 500 escuelas, una con problemas de sanitarios, techos etc”, expresó.

Dijo que el gobernador destinó más de 100 millones de pesos para la reparación de las escuelas.