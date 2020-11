En Sinaloa 66,906 personas quieren trabajar, pero están desempleadas: Inegi

Sinaloa.- Son 66 mil 906 personas las que se encuentran en completa desocupación en el estado de Sinaloa, lo que quiere decir que no dedican una sola hora a realizar una actividad económica, sin embargo, tienen intenciones de hacerlo o incorporarse al mercado laboral, cifra que corresponde al 5.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) según los datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con las leyes de nuestro país, la edad legal para ingresar al mercado laboral es desde los 15 años, razón por la cual el empleo se mide a partir de esa edad, en Sinaloa, la población en edad de trabajar es de 2 millones 347 mil 911 personas, donde la proporción de mujeres es del 50.8 por ciento y supera la de hombres que es de 49.2 por ciento.

Algunas personas que tienen la edad para participar en el mercado laboral no lo hacen, pues se dedican a estudiar, a los quehaceres del hogar, son jubilados, pensionados o tienen alguna incapacidad que no les permite hacerlo, ellos forman la Población No Económicamente Activa, la cual asciende a 1 millón 087 mil 064 personas.

De los no económicamente activos, algunas personas declaran que bajo ciertas circunstancias aceptarían incorporarse al mercado de trabajo, a esta población se le conoce como Disponible y representa 30.7 por ciento, y en contraste, 69.3 por ciento se declaró como no disponible.

Una característica de las personas que no trabajan, es que se compone mayoritariamente por mujeres, pues 67 de cada 100 No Económicamente Activos corresponden a este grupo y 33 al de hombres.

Esto se debe a que muchas de ellas trabajan en sus hogares y no en el mercado laboral, por otra parte, tenemos a las personas que sí están en el mercado laboral, ya sea ocupados o buscando activamente empleo.

A este conjunto se le denomina Población Económicamente Activa y se reporta que hay 1 millón 260 mil 847 personas en esta categoría.

Comparado con los datos del tercer trimestre de 2019, el personal ocupado en las grandes empresas aumentó 29.3 por ciento y en el gobierno 24.7 por ciento, por el contrario, en los micronegocios disminuyó 21.3 por ciento, en los establecimientos pequeños también bajó el 17.9 por ciento y en los medianos el menos 1.6 por ciento.

En la distribución de la población ocupada por duración de la jornada de trabajo, se observa que, en Sinaloa, la mayor proporción labora entre 35 y 48 horas a la semana, con 54.4 por ciento, siendo 54.6 por ciento en el caso de los hombres y 54.2 por ciento para las mujeres.

Según el nivel de ingresos, prácticamente un tercio de los ocupados 32.6 por ciento percibe más de dos salarios mínimos, en los varones la proporción es de 33.4 por ciento y en las mujeres de 31.5 por ciento.