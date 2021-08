En Sinaloa, apenas participó el 5.13% de ciudadanos en la consulta popular

Sinaloa.- Los resultados del cómputo de la consulta popular revelan que 115 mil 997 ciudadanos en Sinaloa emitieron ayer su opinión para enjuiciar o no a los expresidentes de México y a otros actores políticos que hayan incurrido en delitos en el pasado, que dio una participación de 5.13% por debajo de la participación nacional que fue de 7.07%.

Al dar a conocer el cierre de los cómputos de las siete juntas distritales del estado, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Luis Ruelas Miranda informó de los horarios que fueron terminando sus trabajos cada junta distrital, y con ello, se dan por concluido el proceso de organización y seguimiento correspondientes a la consulta popular.

De la lista nominal de Sinaloa que asciende a 2 millones 260 mil 563 ciudadanos, solamente 115 mil 997 acudieron a las mil 339 mesas receptoras de opinión que se instalaron en los 18 municipios.

Se precisó que se computarizaron mil 198 actas de las mesas receptoras que corresponden al 89.46%, así como 141 actas se realizaron un recuento en las sedes distritales que representó el 10.53%, derivado de que los resultados de las mismas no eran legibles, se detectaron errores o alteraciones que generaron duda fundada sobre los resultados y aquellas que los documentos, como el acta de la jornada y escrutinio y cómputo no estén en el expediente.

Se destaca que no hubo actas de mesas receptoras instaladas de paquetes no recibidos y tampoco de actas no recibidas de las mesas receptoras no instaladas.

Los horarios de los cierres del cómputo de la consulta popular fueron: la Junta Distrital 01 con cabecera en Mazatlán concluyó a las 23:12 horas; la 02 en Ahome, 23:49 horas; 03 en Salvador Alvarado, 02:16 del 2 de agosto; 04 con cabecera en Guasave, 01:00 horas; 05 en Culiacán, 00:35 horas; 06 en Mazatlán, 01:02 horas y el distrito 07 en Culiacán a las 22:03 horas.

