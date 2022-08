En Sinaloa, el 40% de usuarios de agua potable no pagan sus recibos

"Hay muchas comunidades en donde no hay micromedición y la gente de da agua al ganado, le da agua a la parcela, riega las plantas, lava los carros y banquetas, entonces ese desperdicio de agua se resiente en la época de estiaje", expuso.

Explicó que entre las estrategias que se están implementando para poder saldar las deudas históricas que arrastran los municipios, se está asesorando a las juntas para hacer eficiente la recaudación de recursos, además de la búsqueda de implementar la micromedición en los poblados en los que aún no se tienen medidores y se desperdicia mucho el agua.

"Cada uno es particular, pero el promedio de morosidad estatal está en el 40 por ciento , 45 por ciento, y ese es el problema, los usuarios queremos tener agua al abrir la llave pero no queremos pagar la cuota", reiteró.

