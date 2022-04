En Sinaloa, en promedio se presentan 245 casos de embarazos en menores al año

Sinaloa.- Alrededor de 5 mil niñas y adolescentes en México, de 0 a 14 años, fueron orilladas a dejar su infancia para convertirse en madres, de acuerdo con el más reciente reporte de natalidad del Inegi. Aunque existe poca transparencia sobre cada uno de los casos, organizaciones civiles destacan que la mayoría de estos embarazos son consecuencia de la irresponsabilidad de los adultos o delitos como el abuso y violación sexual. El Fondo de Población de las Naciones Unidas reconoce el embarazo forzado como el que se produce en niñas menores de 14 años. En Sinaloa, de acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, se dan un promedio de 245 al año en este grupo.

Cultura de la violación

Natalia Reyes, del colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, consideró para Debate que poco se ha avanzado en las instituciones de seguridad y de justicia de Sinaloa para erradicar la cultura de la violación. Y siguen existiendo lugares o pueblos donde todavía se permite que las niñas y adolescentes tengan relaciones consensuadas o sentimentales con personas adultas, aunque esto constituye un delito, explicó.

Normalizan pedofilia

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos tiempos debido a que México ocupa el primer lugar en el tema, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. Incluso, en el último reporte de natalidad del Inegi, publicado en 2021, respecto al 2020, señala que 231 mil 433 mujeres se convirtieron en madres partir de los 15 y hasta los 19 años.

En Sinaloa, de acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, anualmente se dan aproximadamente 14 mil 940 embarazos en menores de 19 años.

La activista Natalia Reyes señaló que en Sinaloa, la edad mínima de consentimiento para una relación sexual son 16 años. Indicó que si una persona de 18, 20 o 30 años está con una menor de 16, ya no es una relación de pares, sino una relación pedófila y aunque se considera como un delito, insistió que se ve, como sociedad, algo muy normalizado. “Que si el sujeto tiene dinero, la mantiene, le paga los estudios, etc., tiene derecho de decidir sobre el cuerpo de ella. La parte de la cultura de la violación todavía no la hemos trabajado, ni siquiera la hemos visibilizado en el estado como algo muy recurrente y todavía muy presente”, expuso.

Sin educación sexual

Hilda Argüello, representante del Observatorio de Mortalidad Materna en México, y Francisco Gómez, investigador en dicho organismo, coincidieron para Debate que sigue existiendo mucha falta de información sexual para los adolescentes, así como tabúes sociales muy marcados que impiden que tanto padres de familia como profesores y autoridades de salud hablen del tema.

Algo que se observa en las uniones tempranas en adolescente es que hay muchas más uniones informales que uniones formales, puntualizó Francisco Gómez, investigador en dicho organismo. Dijo que las tradiciones o las culturas, como la cultura indígena, permite también esto. Analizando, sostuvo que hay una invisibilidad de la participación de estos jóvenes que desconocen sus necesidades y, lamentablemente, recurren al internet o Facebook, pero es información a veces equivocada o basada en pornografía, expuso.

Riesgos en la salud

“Son importantes cuestiones las que se tienen que trabajar y visibilizar en la población en general y los prestadores de servicios de salud. Creo que tiene que ver con un cambio cultural importante, tanto de la población general y los prestadores de servicios de salud”, sostuvo.

Para Hilda Argüello, es importante reconocer que el embarazo durante la adolescencia tiene estadísticamente mayor riesgo de complicaciones y mortalidad materna, y muchas menores de 15 años pueden transitar un embarazo que pone en riesgo su salud y necesitan cierto acompañamiento diferente al del resto de las mujeres embarazadas.

“Y vemos cómo el embarazo adolescente es muy frecuente en método y hay una ausencia de políticas públicas de que se implemente una atención diferencial en este grupo poblacional”, dijo.

Aborto y derechos

La activista feminista Natalia Reyes añadió que en estos escenarios, el aborto se vuelve una opción viable cuando un embarazo es dado sin consentimiento, en una situación de violación y también de abuso de poder.

La reciente despenalización en Sinaloa, dijo, viene a abrir la puerta para que las niñas y las adolescentes tengan más conciencia sobre su derecho a decidir, en acompañamiento con sus familias, y que se reconozca que ellas, como víctimas, tienen derechos y uno de ellos es a no continuar con un embarazo no deseado”, mencionó.

Sostuvo que esto debe ser aun cuando hay instituciones que las quieran persuadir, que las quieran satanizar, por lo que es importante que sepan que el aborto, en casos de violación, es un derecho y no es penalizado. En el caso de que no quieran decir por qué quieren abortar, también tienen derecho a hacerlo y no ser criminalizadas por ello, dijo.