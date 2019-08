En Sinaloa están en contra de regresar tenencia vehicular

Culiacán, Sinaloa.- Tanto el gobernador del estado como diputados locales se pronunciaron en contra de la federalización del impuesto de la tenencia vehicular, luego de que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alonso Ramírez Cuellar, informara sobre su posible integración en la Ley de Ingresos y Presupuesto 2020.

Al ser cuestionado sobre tal intención en la Cámara de Diputados, el gobernador Quirino Ordaz mencionó que el Gobierno federal pretende recabar mayor recurso para ponerlo a disposición de los estados y municipios; sin embargo, al ser él quien promovió su eliminación en Sinaloa, se pronunció en contra de la determinación.

“Nosotros quitamos la tenencia, lo que creo es que están buscando mecanismos para jalar más lana, pero en Sinaloa se quitó la tenencia, yo propuse la eliminación”, dijo.

Se quedaron sin dinero

En relación a ellos, los diputados locales, Sergio Jacobo Gutiérrez, del PRI y Jorge Villalobos, del PAN, afirmaron que a la Cuarta Transformación le han fallado las finanzas y no encuentra cómo subsanar la cantidad de apoyos que está otorgando, y es por ello que pretenden crear un impuesto con el fin de recuperar dinero perdido a costa de los sueldos de los mexicanos.

“De Morena no podemos esperar más que promesas no cumplidas, no es nada nuevo que se extrañe que ellos, con su mayoría, puedan establecer ese impuesto, habrá que esperar qué pasa en el Senado”, dijo el panista Jorge Iván Villalobos.

Señaló que la federalización del impuesto golpearía los bolsillos de las familias de clase media baja, a consecuencia de que el gobierno de AMLO prevé que los ingresos del 2019 no le alcanzarán para operar el país en el 2020.

“O es endeudar al país con otro préstamo o imponer el impuesto, y claramente prefieren el último”, dijo.

Por su parte, el priista Sergio Jacobo coincidió en que la Cuarta Transformación no ha logrado manejar los recursos como es debido y es por ello que su salida es la federalización de la tenencia.

“Se está presentando una caída en los ingresos que se habían previsto, hay subejercicios, no se están cumpliendo las proyecciones de gasto y hay repercusiones de forma muy seria”, dijo.

Hizo un exhorto, tanto al Gobierno federal como a los legisladores de Sinaloa, para que se liberen a la brevedad los recursos del 2019 y se apliquen en las cuestiones que ya se tenían presupuestadas.