En Sinaloa exigen mejorar respuesta en derechos humanos a gobierno de Amlo

Sinaloa.- Esta semana, Debate publicó dos encuestas importantes sobre el Gobierno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, así como sobre el Gobierno de Sinaloa, a cargo de Quirino Ordaz Coppel.

Los resultados reflejaron la percepción de los sinaloenses sobre el actuar de ambos en los rubros más importantes, como empleo, educación, salud, obras públicas, combate a la corrupción y seguridad pública.

La encuesta fue realizada por Debate entre el primero y el 11 de noviembre del 2020 en los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán, y participaron más de 950 personas.

Líderes políticos, funcionarios, activistas y defensores de los derechos humanos opinaron respecto a estos resultados.

Sobre López Obrador, destacaron el abandono al tema del feminicidio y la violencia contra la mujer, así como el recorte presupuestal a importantes rubros, entre ellos el campo y la pesca.

Respecto al actuar de Quirino Ordaz, destacaron la necesidad de mayor atención a los derechos humanos, la impartición de justicia y el combate a la corrupción.

Jesús Valdés, presidente del PRI en Sinaloa

"Estamos muy contentos de que la sociedad sinaloense sigue reconociendo el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel. Nuestro gobernador priista es un icono y un referente a nivel nacional, no solo del priismo, sino también de un buen Ejecutivo estatal, que todos los días enfrenta con mucha valentía, con mucha pasión, no solo el problema de la contingencia, sino también de sacar adelante a las familias sinaloenses en el tema económico, social, con programas muy innovadores, como Pura Proteína. Siempre estando muy de cerca de los problemas más urgentes de la agenda publica. Nosotros lo avalamos con un 10, y ojalá se mantenga así".

Leonel Aguirre, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa

"Creo que en términos de derechos humanos, de carácter social, incluido la seguridad como un derecho humano colectivo, la seguridad pública, la aplicación de la justicia, la procuración de la justicia, ahí tenemos mucho que deber. Es decir, difícilmente podría yo mentir, si tomamos en cuenta la numeraria que nos arroja número de feminicidios, de homicidios, propiamente hablando. La cuestión de desplazados por la violencia, que es un tema donde la aplicación de recursos, no va a ser suficiente para buscar vivienda.

El tema de desaparecidos, que tenemos un promedio de 3.5 casos diarios, que no se reflejan en la estadística, pero que lo notamos..."

Roberto Cruz, Movimiento Ciudadano

"La encuesta que realiza el equipo de El Debate es contundente: el gobernador Ordaz Coppel está reprobado en el combate a la corrupción. La ciudadanía lo tiene muy claro desde que Quirino les ordenó a sus diputados que se sometieran y votaran a favor de las cuentas públicas del exgobernador Malova, a pesar de todos los escándalos de corrupción.

Por otra parte, es evidente la sumisión y la entrega del gobernador hacia el Gobierno federal de Morena y su 4T, en lugar de defender a los sinaloenses, por ejemplo, en la falta de recursos para enfrentar la pandemia y generar condiciones dignas y seguras para los trabajadores de la salud".

Otoniel González, PRD Guamúchil

Lo que yo he visto en estos días en cuestión de apoyos, Quirino Ordaz Coppel ha sido el único que ha estado apoyando a los municipios, o por lo menos eso se siente aquí en Salvador Alvarado, porque las únicas obras que han llegado han sido a través del Gobierno estatal, porque del federal no hay nada.

Él, con todas las limitaciones que ha tenido por cuestiones de lo federal, ha estado ayudando, y hay varias obras que ha sacado adelante, entre ellas están los colectores, las luminarias, el estadio y otras más que aún sin tener el presupuesto el municipio llegan a través del Gobierno del Quirino Ordaz.

Leobardo Alcántara Martínez, presidente del Partido del Trabajo en Sinaloa

"Ha sido un Gobierno con altas y bajas. Ha impulsado mucho el turismo. En el tema de corrupción y seguridad, ha quedado a deber.

A nivel nacional también ha quedado como el mejor gobernador. Felicitarlo por eso, pero sí ha quedado a deber en Sinaloa. Hace falta que su equipo planee más las necesidades de la población".

José Antonio Serna Valdés, delegado de Concaam en Sinaloa

"En el tema de procuración y administración de justicia, el gobernador ha quedado a deber. Siempre hemos estado pugnando por más porque Sinaloa es uno de los estados en los que lamentablemente se registra más violencia. La gente tiene un desánimo denunciar porque no confía en las autoridades, tiene esa percepción en las instituciones; los policías son mal pagados. Una serie de problemas que hacen ver que se queda corto.

En el tema turístico, ha sido formidable. Ahí sí no tenemos nada que decir, ha sido uno de los mejores".

Baltazar Aguilasocho, presidente de la AARSP

"Nosotros vemos que el gobernador ha realizado un buen papel llevando las riendas del estado. Consideramos que se han hecho obras importantes y ha sido un líder que no es de sentarse en su escritorio, sino que ha tenido una intensa agenda en la que diario acude a distintos municipios".

En lo que respecta a la actividad agrícola, aseguró que siempre han visto voluntad del gobernador para apoyarlos y liderar las gestiones en busca de mejores condiciones para la actividad.

Trinidad Armenta, Onmpri Guasave

"EL DEBATE siempre ha hecho excelentes ejercicios para conocer el pulso de la ciudadanía sobre el qué y cómo están haciendo las cosas sus gobernantes, y eso es un buen referente. No obstante, una cosa es la calificación que pudieran darle a un gobernante, y otra muy distinta lo que realmente puedan pensar de lo que está haciendo o no está haciendo, porque es evidente que la gente tiene claro que este Gobierno federal no está trabajando en temas fundamentales, como es la salud, el campo, la economía, el apoyo a mujeres..., una larga lista de temas que están abandonándose".

Román Aguayo Hernández, líder transportista. Atamsa (Mazatlán)

"Los sectores que pudieran votar por el partido de Morena son primeramente beneficiados de programas que impulsó el Gobierno federal, los adultos de la tercera edad, a los jóvenes, pues obtuvieron un programa llamado Construyendo Futuro", destacó.

Sin embargo, considera que hay sectores que no apoyó. Un ejemplo de sectores afectados fueron los agricultores y los pescadores: "Es un sector importante los que están de acuerdo con el proyecto de la Cuarta Transformación», expresó el líder transportista. El representante de Atamsa dijo que algunos sectores no pudieron acceder a un crédito, este es el caso de los transportistas del aeropuerto. A pesar de haber solicitado dichos créditos, hasta ayer no habían tenido respuesta".

Jesús Rivera, PAN El Rosario

Se dijo sorprendido por los resultados de esta encuesta, pues a dos años de Gobierno, la situación sigue igual, incluso hay situaciones que no se han manejado de la mejor manera y han tenido consecuencias desastrosas, como es la actual pandemia, ya que Sinaloa ocupa el segundo lugar a nivel nacional en muertes por Covid-19, y el país ya es el cuarto lugar.

En cuanto a la economía, dijo que está por los suelos. La falta de atención y tratamiento a personas con cáncer son solo algunas de las cosas que —dijo— le sorprendía para que se le diera esta calificación.

Jesús Rivera señaló que esta calificación no significa que los candidatos próximos de Morena "la vayan a tener".

Osmara Paredes, PRI El Rosario

"Los malos manejos del Gobierno federal tiene desilusionada a la población. Cada día la gente se convence que Morena no ha sabido colocar la atención necesaria a los problemas surgidos, y mucho menos accionar ante los mismos para darles solución, ocasionando pérdidas y retrocesos en los diversos sectores productivos de México.

Sin duda, no les interesa lo que ocurre en el país, y toman a la ligera el gran impacto que causan sus decisiones y actuar en el mismo, ya que si fuera lo contrario, estarían enfocados en implementar las debidas acciones para la mejoría de los diversos sectores que integran al país".

Édgar González Zataráin, diputado local

"Los resultados de la encuesta realizada por EL DEBATE refleja el actuar de un buen Gobierno, el cual le ha dado prioridad a los programas sociales, beneficiando a la población más vulnerable, como son los adultos mayores, las personas con discapacidad y los jóvenes estudiantes; así como el combate a la corrupción, que sí se está reflejando, porque había mucho intermediario en los programas sociales y que vivían de eso, y todo eso se ha erradicado con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador".