En Sinaloa hay enfermos de Covid-19 que no creían en el coronavirus

Sinaloa.- Además de lidiar con una población incrédula desde el inicio de la pandemia, el sector salubridad ha batallado con problemas de infraestructura y falta de equipo de protección para llevar a cabo sus actividades, manifestó la doctora Martha Alicia Torres Reyes, médica internista y coordinadora general de salud en Culiacán, quien mencionó en un programa en vivo para las redes sociales de EL DEBATE que, aun con toda la coordinación que ha tenido el sector de la salud para combatir la COVID-19, ha sido un gran reto operacional y personal afrontar la pandemia.

La doctora contó que han recibido apoyo de la sociedad culiacanense, diversos sectores han sido empáticos y aún aprenden de la infección para atenderla mejor.

Revisión en área de triaje

Al inicio de la charla, Martha Alicia Torres comentó que una de las medidas determinantes para tener control y evitar la contaminación entre las personas que ingresaran al hospital es la sala de Triaje: «Esta sala ha sido muy importante, muy determinante, para que, efectivamente, a la sala de urgencias y hospitalización ingresen pacientes que sí están cursando por enfermedad por COVID-19».

Recordó que más del ochenta por ciento de los pacientes cursará la infección de forma leve, de manera que podrán llevar su recuperación desde casa, con monitoreo de síntomas y vigilancia médica.

Martha Alicia y el personal médico, en el área de TRIAGE.

Personas desinformadas

La especialista dijo que algunos de los pacientes que llegan con síntomas graves a la sala de urgencias no creían en la enfermedad, pero también reciben a una población que sabe de la alta contagiosidad del virus y por ello cuestionan la manera en que se encuentran los pacientes al interior de los hospitales, tanto en el Hospital Civil de Culiacán como en los hospitales públicos en general, donde lamentablemente no hay una separación completa de los paciente confirmados con COVID-19 del resto, pues solo los separan mediante una cortina, que —de acuerdo con la especialista— no ofrece una protección del cien por ciento, pero es la manera en que se han manejado en general las salas para atender COVID-19 en el sector salubridad de Sinaloa y de la localidad, expuso.

Síntomas y criterios de atención

Asimismo, observó que los pacientes inician con síntomas de picor en la garganta, que es constante, y evoluciona a un ardor faríngeo, luego nasofaríngeo, que se convierte en una tos seca.

Mencionó que es importante hacer caso a estos primeros síntomas, en especial si hubo fiebre, aunque haya sido solo por un día, y acudir a recibir atención médica para que tengan una atención oportuna durante las primeras 72 horas y evitar que la infección se agrave y se presente una neumonía típica de enfermedad por COVID-19.

Personal que atiende a pacientes graves de COVID-19.

Los pacientes que son candidatos a permanecer en la sala de urgencias y luego a una hospitalización son aquellos que tienen dificultad respiratoria y que, al revisar su saturación de oxígeno con un pulsioxímetro, esta es menor al 90 por ciento, en especial aquellos pacientes que no tienen oportunidad de ser monitoreados en casa con el pulsioxímetro, y que no tienen ayuda de familiares, apoyo de tanque de oxígeno o un convertidor de oxígeno para apoyo respiratorio artificial en el hogar, ya que algunos pacientes que pudieran contar con estas cosas en casa pueden recuperarse ahí mismo, pero en muchos casos no es así, y necesitarán un monitoreo adecuado desde la sala de urgencias o de internamiento hospitalario, en especial si tienen alguna enfermedad crónica descompensada u otras condiciones de susceptibilidad que agraven la infección.

Otro aspecto que la doctora mencionó es que una de las principales causas de agravamiento es que la gente está desinformada y tiene miedo de ir a urgencias por los mitos y las creencias que hay, pues muchos afirman que tenían miedo de que en el hospital les hicieran daño.

Comunicación con familiares

Torres Reyes narró que explican a los familiares de los pacientes que no podrán ingresar a ver a sus enfermos por el riego de contagio, pero que han establecido una comunicación entre familiares y pacientes mediante recados o mensajes como cartas: «Esta parte ha sido muy emotiva y muy bonita, porque a pesar de la separación física del paciente con las familia, los mantiene emocionalmente unidos», declaró la internista, quien también agradeció a la sociedad culiacanense que haya sido muy generosa por donar equipo de protección al Hospital Civil e incluso les hayan enviado comida.

La doctora Martha, con su equipo de protección.

Finalmente, explicó que tanto ella como sus compañeros han visto el avance continuo de los casos y el establecimiento de una meseta epidemiológica, porque el número de contagios no baja, pues la población no ha seguido del todo las medidas sanitarias, por ello recalcó la importancia del uso de cubrebocas y la continua higiene de manos.

