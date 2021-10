En Sinaloa, la UAS requiere 600 mdp para cerrar el año

Sinaloa.- La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) requiere al menos 600 millones de pesos para cumplir con los compromisos de fin de año, informó Jesús Madueña Molina.

El rector de la UAS dijo que sostuvo una reunión con el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, le expresaron que están comprometidos con la propuesta de austeridad republicana impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues su deseo principal es que la UAS salga de la crisis.

Detalló que en las reuniones que han sostenido con autoridades federales les solicitaron apoyo para hacer frente al pago de quincenas, aguinaldos, primas vacacionales y otros compromisos de fin de año para de esta forma no verse en la necesidad de hipotecar el presupuesto del próximo año.

“Los compromisos cuales son; ajustarnos a no tener gastos que no son prioridad, ajustarnos a lo que ellos marcan como austeridad republicana en no gastar en lo que no debemos de gastar si tenemos 100 pesos ajustarnos a esos 100 pesos”.

Reiteró que a pesar de que se estarán ajustando a la austeridad la calidad académica nunca debe ser descuidada y estarán evitando hacer viajes innecesarios tal son viajes y en caso de ser necesario usar vuelos comerciales así como gastos operativos.