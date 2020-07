En Sinaloa la pandemia no se ha ido, debemos reforzar la prevención: Efrén Encinas

Sinaloa.- El secretario de Salud de Sinaloa enfatizó en conferencia de prensa que la pandemia puede durar meses o incluso años, por lo que aunque el semáforo epidemiológico se encuentre en rojo, naranja o verde, es importante cuidar la salud. Encinas Torres expresó que más que pensar en la llegada de la vacuna, se debe pensar en la prevención y en no perder la salud con que se cuenta.

Aprender a vivir de manera distinta

Encinas Torres dijo que esperan que la cola epidémica llegue para septiembre, puede ser incluso más tiempo, pero esta situación de salud podría durar meses o incluso años. Esto se debe a que la COVID-19 es endémica, y es la evolución natural de la enfermedad: «En ese sentido, y siendo congruente, mientras no aparezca el antiviral, es aprender a vivir con mucho respeto a la enfermedad».

Afirmó que sobre todo hay que respetarnos a nosotros mismos, aprender a vivir en esta normalidad de manera distinta, pues ya no será lo mismo después de la COVID-19: habrá un antes y un después.

Durante la conferencia con medios reflexionó en torno a observar ejemplos positivos de otras sociedades, como la japonesa, en donde utilizan la sana distancia desde siempre y tienen una cultura de la prevención, de protección civil, de seguridad y de apoyo solidario: «Nosotros tendremos que llevar a tener las mejores prácticas de vida y experiencias exitosas de la población».

Asimismo, dijo que aunque estuviéramos en semáforo verde, tenemos que aprender a cuidarnos como si estuviéramos enfermos. Pidió que no esperemos a tener un familiar enfermo para creer y tratar de controlar la enfermedad.

Sinaloa sigue con ventiladores

A pregunta expresa de EL DEBATE sobre la capacidad de ventiladores en los hospitales, a cuatro meses de la pandemia, explicó que en Sinaloa la capacidad de manejo con ventiladores es de 350, y están disponibles 170. Explicó que se cuenta con capacidad de respuesta en la entidad, ya que el porcentaje de camas con ventilador es del 48 por ciento, al momento.

Sobre la posibilidad de que se presente un escenario de escasez de insumos médicos y se tuviera que ponderar entre las vidas de personas jóvenes por encima de las de adultos mayores —como se mencionó en abril por Salud federal—, el titular de Salud en Sinaloa explicó que cuando salió esa recomendación de la posibilidad de privilegiar a un paciente más joven, el mismo Comité de Bioética lo desestimó, y que aquí en el estado no se desea llegar a una situación de esa naturaleza, pero que, si eso pasara, son conscientes de que tiene derecho tanto el joven como el adulto: «Vejez no significa deterioro. Haremos el mayor de los esfuerzos para que no haya discriminación alguna», aseguró.

¿Habrá un segundo confinamiento?

Sobre la posibilidad de que en Sinaloa, como en otros lugares, se pudiera dar un segundo confinamiento, Encinas Torres explicó que siempre se ha señalado que la reapertura económica se hace privilegiando la salud, que aunque entienden los argumentos económicos en terrenos de la biología, no existe un concepto de garantía.

Ejemplificó que para decir si la célula va a resistir, no existe un concepto de esa naturaleza, por lo tanto la posibilidad de recaídas y de repuntes puede existir. Subrayó que de esto depende el apego de la sociedad a las indicaciones en materia de salud y prevención.

Desafíos éticos

Se comprometió el secretario a no discriminar por razones de edad si en Sinaloa llegaran a escasear los insumos médicos, como ventiladores, en los hospitales de la entidad, y aseguró que tienen el mismo derecho los pacientes jóvenes que los adultos mayores. Salud federal había emitido una recomendación en abril a este respecto que fue modificada luego de ser rechazada por instituciones como la UNAM.

Antiviral

¿Una vacuna pronto? Efrén Encinas explicó que es alta la necesidad y la presión que existe, por eso se están haciendo ejercicios más rápidos en el mundo para una vacuna.

¿Precio accesible? El secretario dijo que los Gobiernos de México y del mundo estarán buscando el derecho a la salud como derecho humano, que se aplique a la salud pública, por lo que considera que el costo no debe ser alto cuando exista vacuna.

Cubrebocas

El presidente del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta aseguró que si toda la población utilizara cubrebocas por ocho semanas, la pandemia podría ser controlada.