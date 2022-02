En Sinaloa, las pruebas Covid-19 no son obligatorias para recibir estudiantes en aulas

Sinaloa.- En las escuelas no pueden estar exigiendo las pruebas anticovid-19 para que los estudiantes regresen clases presenciales, señaló el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“En primer lugar porque ni hay pruebas ahorita, no pueden exigir cosas que de antemano entiendas tú que lo que están haciendo es un pretexto para no recibir a los niños, no deben de hacer eso, sin embargo, sí hay protocolos que se tienen que tomar en cuenta y esos los tiene dados a conocer la Secretaría de Educación, pero también en conjunción con la Secretaría de Salud”, explicó el gobernador Rubén Rocha Moya, esto tras la denuncia de algunos padres de familia que en algunos planteles las están exigiendo.

Este lunes 31 de enero, algunas escuelas del nivel básico en Sinaloa regresaron a clases presenciales siguiendo los protocolos sanitarios ante la pandemia de Covid-19; mientras que otros planteles escolaleres aún no abren sus puertas, por no contar con las condiciones necesarias, debido a los robos que se han presentado.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) regresó a clases presenciales en los niveles superior y medio superior, respetando las medidas por Covid-19.