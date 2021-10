En Sinaloa “no pasa nada” cuando funcionarios niegan información: PAN

Sinaloa.- Uno de los principales problemas que enfrenta Sinaloa es la falta de transparencia en la información, debido a que se requiere a los funcionarios de las diversas instituciones, no cumplen y “no pasa nada”, afirmó el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Adolfo Beltrán Corrales, al plantear reformas a la Ley de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Entre los que mencionó como mayor opacidad, enumeró al Ayuntamiento de Culiacán que solamente muestra actas de Cabildo, que datan de hasta de cinco administraciones municipales y no la presente, la información no está actualizada, los tabuladores, beneficiarios, etc.

“Necesitamos que los gobiernos emanados de cualquier partido adopten el compromiso que tiene la sociedad de ser transparentes”, manifestó el secretario de la Comisión de de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Sinaloa.

Recordó que cuando se constituyó la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) generó mucha expectativa entre la sociedad, y se pensó que las cosas iban a ser diferentes, pero insistió que todo quedo en anhelo y persiste el problema de la falta de transparencia, rendición de cuentas y corrupción.

“Si le preguntamos a los ciudadanos cual es el principal problema que tiene la clase política, dice que somos corruptos, y creo que es una buena oportunidad para exigirle a los entes públicos que sean transparentes y ayuda mucho a combatir la corrupción”, externó.

“Es lamentable que cuando se les requiere información no cumplen y no pasa nada”, ratificó Beltrán Corrales.

Propuso hacer reformas para sancionar aquellas instituciones que no lo hacen y los funcionarios responsables, para generar una sinergia, debido a que la transparencia es el antídoto de la corrupción.