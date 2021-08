En Sinaloa se abre la posibilidad de consultar a ciudadanos sobre horario de verano: Cuén Ojeda

Sinaloa.- En Sinaloa se abre la posibilidad de consultar a los ciudadanos sobre el horario de verano y de otras acciones que están afectado la vida de la población en el estado, afirmó el presidente del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, al asegurar que la baja participación obedeció a que solo se instalaron un tercio de las casillas que se colocaron en el pasado proceso electoral.

En una elección normal en el país, hay más de 160 mil casillas y la gente acude a votar más, porque ya sabe dónde se encuentran, pero, para esta consulta popular se colocaron 57 mil mesas receptoras en lugares diferentes a donde se instalan las casillas electorales, consideró.

Pese a los resultados, es un hecho histórico y el domingo se inauguró en México la consulta popular como parte de la democracia participativa, aunque hubo baja participación, ganó avasalladoramente el “SÏ”, aunque estamos a prueba y error, dijo el pasista.

La gente difícilmente ubicó esas mesas receptoras, muchas de las personas no pudieron consultar esa ubicación ya que en sus casas no cuentan con internet y no supieron donde aparecería su nombre, otro aspecto de la baja participación fue de que solo podrías votar en una sola casilla, si se hubieran tenido todo el padrón electoral de Sinaloa en cada mesa receptora hubiera habido más participación”, expresó.