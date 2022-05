En Sinaloa van 22 mil adolescentes de 12 a 14 años vacunados contra Covid-19

Sinaloa.- Son 22 mil adolescentes de 12 a 14 años los que se han vacunado contra el Covid-19 en todo el estado de Sinaloa en los diferentes centros de vacunación que se instalaron. El secretario de salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, informó que hasta el momento no ha habido reacciones negativas.

Explicó que en Sinaloa son aproximadamente 103 mil adolescentes de 12 a 14 años de edad, por lo que llevan un 20 por ciento de avance en aplicación de la vacuna anti Covid-19.

Cuén Ojeda, mencionó que en reunión con el comando de vacunación quizá se tomará la decisión de visitar las escuelas y aplicarles a los jóvenes que les hace falta esta primera dosis Pfizer tal y como se hizo recientemente con los mayores de 18 años, donde encontraron mucho rezago de primeras, segundas y terceras dosis.

“Sinaloa tiene arriba del 70 por ciento lo que recomienda la OMS, de cobertura del esquema completo de vacunación, sin embargo, hay comentar que tenemos un problema con los jóvenes 18 a 29 años a quienes les ha estado pegando el contagio de Covid a nivel nacional”.

Recordó que al aplicarse la vacuna ayuda a que si se contagian de este virus no se agrave la enfermedad y por ello señaló que la recomendación que el adolescente no tenga inmunidad como consecuencia de que se enfermó y que no importa que sea asintomático, ya que por artículos internacionales se descubrió que aun siendo asintomático, teniendo la enfermedad puede dejar secuelas a futuro, por lo que dijo que lo mejor es prevenir e inmunizarse a través de la vacuna.