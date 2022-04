En Sinaloa ven que AMLO tiene aceptación, pero piden cuestionar trabajo

Sinaloa.- Las opiniones a favor del trabajo que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la mejora en los números para Morena en cinco municipios sinaloenses en la última encuesta de Debate, muestran la aceptación en las políticas públicas nacionales, expresaron políticos, como el alcalde morenista de Salvador Alvarado, Armando Camacho. El estudio se llevó a cabo a finales de abril y en marzo en Sinaloa.

Reflexión

A pesar de que el mandatario federal logró calificaciones sobresalientes arriba de los 8 puntos en una escala del 1 al 10, líderes de opinión piden a la gente reflexionar realmente sobre el trabajo que se está realizando y cuestionar lo que no se está realizando bien.

Siguen gozando de credibilidad: Adolfo Beltrán Corrales, Diputado local sin partido

“El presidente sigue teniendo una aprobación importante entre los ciudadanos, pero no necesariamente se traduce en votación. El día domingo se dio una señal importante de que los ciudadanos no salieron a votar y que significó que no les interesó participar y tampoco la política. Cada día, se alejan más y hablan de un problema de falta de credibilidad y se mantienen apáticos. Por eso, Morena, por tener un presidente, goza de buena puntuación y opinión, que no son los números con los que llegó Andrés Manuel López Obrador, pero se ve un desgaste del ejercicio del poder y que Morena no ha cumplido con la expectativa que generó”.

Leer más: 410 mil apoyan a AMLO en Sinaloa en consulta ciudadana de revocación de mandato

‘Hay que cuestionarse si de verdad estamos bien’: Perla Sauceda, Presidenta del Colegio de Abogados Raúl Cervantes

“Tras la revocación de mandato, creo que está todo a favor en esa encuesta, aunque creo que fue totalmente innecesario. Considero que toda encuesta es válida y que el apoyo de la gente se ha notado hacia dicho partido; los números son fríos y se ven perfectos, pero queremos que se reflejen en la sociedad, porque sí hay que cuestionarse si de verdad estamos bien”.

‘Lo que cuenta es lo que la mayoría decida’: Ariel Lugo, Presidente de Canaco en Guasave

“Nadie es dueño de la verdad absoluta, habrá quienes no estén de acuerdo con esta encuesta, habrá quienes sí, pero aquí la mayoría ha hablado, que eso es lo que cuenta. Si la mayoría percibe o está de acuerdo con la manera de conducirse del gobierno, pues adelante. Esta encuesta así se reflejo y qué puedo decir yo, si la ciudadanía está convencida que es la manera como se debe de conducir un país”.

‘Presidente popular’: Julio Sergio Alvarado Andrade, Presidente de la FAS

“Los niveles de aprobación del presidente son muy altos y supera el 60 por ciento, y aunque Andrés Manuel López Obrador no vaya a figurar en las boletas en 2024, me parece que a Morena le alcanza para mantener el poder a nivel federal y llevar las riendas de la administración pública. También se tiene que ver el avance de la oposición, que lo está haciendo de manera significativa y en el 2021, Morena ya no la obtuvo”.

‘No sé si la gente siga votando por Morena’: Guillermo Padilla, Presidente de Vigilantes Ciudadanos Ahome

El líder de la organización Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia consideró que ha bajado el número de votos para Morena y duda que la gente continuará votando por ellos.

“Yo no voté porque consideré que era dinero tirado a la basura, porque esa ley (revocación) es para que la promueva la sociedad y no el presidente en turno y su partido, cuando se tienen otras prioridades”.

Leer más: Reforma electoral de AMLO traería crisis política a México, opinan expertos

‘Se marca la aceptación de la política nacional’: Armando Camacho Aguilar, Alcalde de Salvador Alvarado

“Creo que, en ese sentido, se marca básicamente la aceptación de la política nacional que se está dando en apoyo a las clases más vulnerables, pero yo respeto la diversidad de opiniones, no hay que perder de vista que vivimos en una democracia y que, a final de cuentas, deben prevalecer la cordura y el respeto”.

‘Eso, de alguna manera, nos compromete más con la ciudadanía´: Ambrocio Chávez Chávez, Diputado local por el distrito 09

“Eso, de alguna manera, a nosotros, como parte de Morena, nos compromete más porque, si hay un apoyo ciudadano, nos corresponde agradecer a la ciudadanía por el apoyo;pero, por otro lado, corresponder con responsabilidad, con trabajo, con obras y realidades en las políticas de los gobiernos de Morena”.