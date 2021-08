En Stanza Castilla, Culiacán, exigen la seguridad prometida

Sinaloa.- Vecinos de la privada Stanza Castilla Ávila, sector La Conquista en Culiacán, indicaron vivir momentos de angustia ante la falta de seguridad en el sector.

Los habitantes indicaron que la constructora les prometió todos los servicios públicos, áreas verdes, portón de seguridad para controlar las entradas y salidas al lugar y esto no ha sido posible a pesar de que ya son varias las familias que viven en el lugar y que han cumplido con el pago de sus viviendas.

Carlos Fuentes, vecino afectado de la colonia, manifestó que, por la falta de seguridad y protección a los habitantes, ya han surgido varias afectaciones, entre ellas, el robo de un vehículo a plena luz del día, así como el robo a una casa.

“Estamos cansados de la situación y no pedimos otra cosa más que se nos cumpla con los compromisos ya establecidos, las áreas comunes y seguridad. No hay ni dónde depositar la basura, estamos en el olvido y no nos resuelven”, agregó.

El vecino señaló que hay ocasiones donde automóviles acuden a tomar fotos a las fachadas de las casas, motivo por el cual les entra la angustia al no tener seguridad, ya que entran a la hora que sea y quien sea.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 21 de agosto sobre Covid-19

Por otra parte, los afectados indicaron que, en caso de no obtener respuestas positivas por parte de la constructora encargada de estos predios en el sector La Conquista, buscarán asesoría jurídica para iniciar con el proceso de demandas y para que se les cumpla la seguridad que tanto se les prometió al ser una área privada y por la cual compraron en ella.