En aprietos vendedores ambulantes de Culiacán en la nueva normalidad

Culiacán, Sinaloa.- Con bajas ventas se mantienen los comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de Culiacán, pues reportaron que la recuperación ha sido lenta tras los largos meses en que la economía estuvo detenida.

Juan Marco Sánchez, quien se dedica a bolear zapatos en la plazuela Obregón, comentó que los ciudadanos todavía no se sienten con la confianza para salir a la calle y pagar por sus servicios. A esto, se le suman las clases a distancia que hasta la fecha perduran, pues señaló que gran parte de sus ganancias proviene de bolear calzado escolar.

De entre 20 y 30 servicios que realizaba con regularidad, hoy en día llega a dar entre 8 y 10 diariamente, a lo que se resta lo que debe pagar por ‘piso’ ante el Ayuntamiento.

Otro afectado por las clases a distancia, quien prefirió permanecer en anonimato, se encuentra a unos metros en la misma plazuela, vendiendo artículos de diferente tipo como juguetes, plumas y lápices.

Los ciudadanos todavía no se sienten en confianza para salir / Foto: El Debate

Mencionó que de momento las ventas siguen en los suelos, pero que regularmente las ventas fuertes suele tenerlas en diciembre, por lo que espera un panorama más alentador en los próximos meses.

Pedro Osuna, quien también vende variedad de artículos en la esquina de la calle Rosales con Rubí, expresó su desespero con la situación actual, pues lo que vende actualmente no siempre es suficiente para llevar a cabo los gastos para alimentación.

Hizo énfasis en que actualmente el Gobierno Municipal no les permite trabajar diariamente, por lo que hizo el llamado a la autoridad para que les otorgue este permiso, pues hay días en los que regresa a casa sin prácticamente nada de ingresos.

“Si todos los días comemos, ¿por qué me dejan trabajar un día sí y un día no?; y hay veces que no saco ni para comer”, manifestó.