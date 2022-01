Piden a familiares de presos en penal de Sinaloa no ir en “bola”, por aumento de contagios Covid-19

Culiacán, Sinaloa.- Ante la gran cantidad de contagios de covid-19 que se han registrado en Sinaloa, en los penales, sobre todo en el de Aguaruto se están realizando algunas restricciones como si va una familia de cuatro integrantes a visitar un reo solo dejar entrar a dos, esto con el fin de mantener la medida preventiva de la sana distancia.

En los penales no se ha registrado ningún caso de contagio en los últimos y quieren mantenerse así y se van a continuar las medidas dependiendo del color del semáforo epidemiológico y de las decisiones que tome el Consejo Estatal de Salud, pero hasta ahorita no se ha considerado el que no haya visitas, explicó el secretario de Seguridad Pública Estatal Cristóbal Castañeda Camarillo.