En contra comerciantes de Culiacán de negar acceso a clientes sin vacuna Covid-19

Sinaloa.- Es como pedir que los empresarios se den un balazo en el zapato, el solicitar que se le niegue el acceso a los clientes que no estén vacunados a las empresas, expuso Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional del Comercio, servicios y turismo (Canaco) en Culiacán, esto ante las nuevas medidas emitidas por el ayuntamiento.

Opinó que, el solicitar certificado de vacunación contra covid-19, trata de una medida complicada de aplicar, además de impráctica por la necesidad de que las personas siempre porten el documento, con posibilidad de que algún día puedan olvidarlo al salir de sus hogares a realizar compras.

“Creemos que no es una mala medida, pero también ocupamos que la actividad económica no se frene, que no haya barreras fuertes para impedir el acceso de los clientes a las empresas, es una medida impráctica, un poco complicada de aplicar, es como pedirnos un balazo en el zapato, porque nadie va a correr los clientes de sus establecimientos”, expuso el presidente de Canaco Culiacán.

Como empresarios destacó que se está valorando platicar con las autoridades del municipio y ver cómo se puede aportar en el convencimiento a las personas para acudir a vacunarse, ya sea mandando a colaboradores o cualquier otra medida que no afecte las ventas, ya esta última medida podría tratar de un intento por convencer a la sociedad de vacunarse.

“El fin es en cierta forma convencer a los jóvenes, a los que no se han vacunado a que acudan, porque la mayoría que está llegando a los hospitales no están vacunados, entonces es urgente y necesario que nos sumemos todas las cámaras, organismos intermedios y sociedad a convencer y persuadir a los jóvenes a que acudan a los centros de vacunación”, destacó Castro Blanco.

