En día de la bandera, México está pintado de rojo: Carlos Castaños

Sinaloa.- En el día de la bandera el rojo prevalece, esto por los asesinatos y feminicidios, lamentó el diputado federal, Carlos Castaños.

"Es el rojo el que está ahogando más a México, que México combata los feminicidios y que se entienda por parte del gobierno federal que se encuentra en un problema", dijo el legislador, al recomendar la creación de una Fiscalía especializada en feminicidios, esto pues a su parecer se requiere que aya un ente especializado en el tema, mismo que castigue a quien incurra en dicha falta.

Ya que son 10 mujeres diarias las que mueren en el país a causa de la violencia e inseguridad, y la situación no debe de seguir de está manera.

Además recordo que no es la única crisis por la que actualmente se pasa en el país, pues el sector salud también está teniendo problemas con la falta de medicamentos, sin olvidar las afectaciones al campo que podría provocar un problema alimentario, ya que no se les a brindado a los agricultores las condiciones, y no hay garantías para la producción, lo que podría provocar que dejen de sembrar , o que importen el maíz para consumo.

Respecto a las distintas problemáticas lamentó que no aya traído ningún anuncio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en su paso por Sinaloa, ya que la llegada a Culiacán fue veloz y sin respuesta a las problemáticas.