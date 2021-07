‘En dos semanas, pico máximo de contagios’ de Covid-19 en Sinaloa

México.- Ayer, Debate dio a conocer un incremento de más del 400 por ciento de enfermos nuevos por coronavirus en Sinaloa, en comparación con el punto mas álgido de la segunda ola. El 10 de julio se registraron 567 casos activos, mientras que la cifra más alta del segundo brote fue de 113 en el mes de enero.

En este contexto, Debate entrevistó al doctor Cristhian Aldo Muñoz Madrid, epidemiología y director de Prevención y Promoción de la Salud en la entidad.

El médico aseguró que las autoridades sanitarias han actuado de acuerdo a las medidas que sugiere el semáforo epidemiológico; sin embargo, señaló que la sociedad es la que se ha relajado, sobre todo los jóvenes. A su vez, hizo un llamado a la población de cuidarse y acatar las medidas sanitarias para contener la expansión del virus.

Las medidas ante el incremento

El doctor subrayó que las autoridades sanitarias de todos los niveles no han relajado los esfuerzos para combatir la pandemia: “nosotros no hemos dejado de dar esos mensajes. En el tema preventivo de promoción a la salud, yo, desde el mes de noviembre, no he dejado de informar a la población”.

Sobre la suficiencia de las medidas, comentó que las instancias de salud en el estado se han apegado a lo sugerido por el semáforo de riesgo epidemiológico de la Secretaría de Salud federal: “nos vamos a seguir basando en el semáforo, es la indicación federal, así lo tenemos establecido. Si el semáforo tiene algún cambio a partir del 19 de julio, ya veremos qué decisiones se irán a tomar”.

En cuanto a la ocupación hospitalaria en el estado, informó que se tiene un 29 por ciento de pacientes activos hospitalizados y se cuenta con el 60 por ciento de disponibilidad en este rubro.

Las vacunas

Por otra parte, el doctor sostuvo que la vacunación es la clave para enfrentar la pandemia; a su vez, era algo que deseaban desde el año pasado, “el momento que salen las vacunas para nosotros fue algo sorprendente que nos animó, que nos dio ilusión, de tener ya una vacuna que pueda contrarrestar los efectos de la covid”.

Por lo tanto, exhortó a la población a acudir a los llamados de inoculación correspondientes a su edad. También comentó que esperan llegar a la cifra más alta de contagios dentro de dos semanas: “ahorita, lo que queremos es que llegue al pico máximo, que probablemente suceda en una o dos semanas máximo, para empezar a ver la disminución o estancamientos de los contagios”.

A lo cual hizo un llamado a la población: “necesitamos el apoyo de la sociedad, es muy complejo que nosotros solos lo podamos lograr. Es importante que las personas nos ayuden”. Reiteró el uso de cubrebocas y el aislamiento de las personas sospechosas de tener covid-19.

Los jóvenes y la variante Delta

Acerca de esta variante, el funcionario dijo que “cuando llega a nuestro estado, nosotros ya conocíamos sobre esta variante”; sin embargo, consideró que los jóvenes no se tratan a tiempo la enfermedad, y eso empeora el padecimiento. “En cuanto empiezan a tener dificultad para respirar o empiezan a tener pérdida del olfato, del gusto, es cuando se empiezan a atender.

Este periodo de 5 a 7 días que retrasa el inicio de un tratamiento, es lo que te complica la salud”. Aunado a esto, el médico aseguró que la población de 20 a 40 años es la que menos cumple el aislamiento social. Al finalizar, concluyó pidiendo a la ciudadanía que atienda las indicaciones sanitarias para que se pueda evitar un determinado cierre de la economía.

Para entender...

El semáforo epidemiológico

Es un sistema de monitoreo de la epidemia de la covid-19 en el que se regulan los espacios públicos de acuerdo con el riesgo de contagio de covid-19. En el color verde se permiten todas las actividades con precaución; para el amarillo se autorizan las actividades laborales, se permiten el acceso a espacios públicos cerrados con aforo reducido; en la tonalidad naranja, las actividades económicas no esenciales deben trabajar con el 30 por ciento del personal, así como limitaciones para el número de asistentes en lugares abiertos; en el rojo solo deberán laborar aquellas actividades consideradas esenciales, se indica a la población no salir de su casa.

El Dato

Contagios en el estado

El día de ayer, se registraron 671 nuevos contagios, lo cual arroja un total de 3 mil 729 pacientes activos de coronavirus (Informe diario Salud Sinaloa).

