En el Congreso de Sinaloa, Pedro Lobo llama "frustrada" a Gloria Himelda por reparto de comisiones

Sinaloa.- El diputado de Morena, Pedro Alonso Villegas Lobo acusó a la diputada priista Gloria Himelda Félix Niebla de mentir, de hacer mucho barullo de que no hay paridad de género en el reparto de comisiones en el Congreso de Sinaloa, y le dijo que si tiene frustración de no haber sido nombrada en la presidencia de su partido, pues que le reclame a su coordinador Ricardo Madrid Pérez.

Recordó que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad que se aplica la equidad en la distribución de los curules y de las participaciones de las mujeres, pero “no se vale que venga aquí a decir, que no lo hay, cuando si lo hay”.

“Si aquí hay una frustración o se pone en su papel de ser oposición y quieren venir aquí nada más a dar un comentario, yo creo que lo debe dejar allá, pero aquí si hay una paridad de género, si eso hubieran pensando yo invitaría al coordinador Ricardo Madrid, que en su momento hubiera hablado con Gloria Himelda y le hubiera dado mejor la presidencia de la Comisión de Fiscalización, y quitado al presidente de la Comisión de la Fiscalización, Sergio Mario Arredondo, y la pusieran a ella. Yo no sé si tienen comunicación ustedes para darle mejor representación a las mujeres del PRI”, expresó en tribuna el legislador.

“No hay que hacer tanto barullo”, insistió al afirmar que de las 27 comisiones que tiene este Congreso, le corresponden 16 a mujeres y 11 son hombres.

A esto, destacó que de los 40 integrantes de la 64 legislatura, 23 con diputadas, que muestra una mayoría de mujeres, y aseguró que Morena siempre ha puesto hincapié de velar de que este género sea mayoría, que está demostrado.

También criticó al coordinador del grupo parlamentario del PAN, Adolfo Beltrán de subir a tribuna para escudarse “diciendo que sí, pero dije que no…no hay que engañar compañeros con discursos y palabrerías”, porque en la Jucopo puede decir sin o no a los acuerdos.

"No me opongo a decisión": Gloria Himelda Félix

La respondió a Villegas Lobo de que “no cuestione cuando yo suba y no me limite tampoco a expresar lo que no es una inconformidad con mi grupo parlamentario, yo tengo una muy buena comunicación con mi amigo el coordinador, como la tengo con todos los que integramos el grupo parlamentario”.

Ratificó que el morenista no se confunda, debido a que ello no necesita tener estafetas pegadas para demostrar quien es, y lo reprendió que cuando la vuelva a decir “que soy frustrada piénselo dos veces, que no me quedaré con ella y tengamos más respeto a las mujeres”.

En la discusión agregó que va a ser respetosa del acuerdo que tomó el diputado Madrid Pérez en la Jucopo, pero expresó que las secretarías de las comisiones legislativas no son suficientes para las mujeres y hay espacios que pueden dar más que los diputados.