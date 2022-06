En el día de San Juan arranca bombardeo de nubes para estimular las lluvias en Sinaloa 

Culiacán, Sinaloa.- Con el primer vuelo proveniente de Culiacán y dirigido al municipio de Cosalá, arranca el programa de inducción de lluvia en Sinaloa, mismo que se implementará con el fin de aumentar la captación hídrica natural de las cuencas de la entidad.

Ramón Sandoval Noriega, director general de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), explicó que será un aproximado de 25 vuelos los que se tiene estimado realizar de acuerdo a las condiciones climáticas de formación de nubes, esto en un polígono superior a dos mil hectáreas que abarcan desde Cosalá hasta Choix, zona territorial que es en donde se determinó que se tiene mayor beneficio para generar escurrimiento de agua a las presas de Sinaloa.

Especificó que el primer vuelo de inducción de lluvias se tenía estimado para realizarse hace más de un mes ante los problemas de falta de agua que permanecen en la entidad y están generando problemas de escasez para consumo y uso doméstico en comunidad, además para actividades importantes como lo es la agricultura y ganadería de Sinaloa, pese a la intención del gobierno estatal en coordinación con Conaza, no fue hasta esta semana que el inicio de las precipitaciones generaron las condiciones necesaria para arrancar los vuelos.

"Ya echamos a andar tres programas como el de hoy, con la buena fortuna que en los tres lugares se han manifestado lluvias, eso quiere decir que continuamos con un récord prácticamente de 100 por ciento. Bien saben ustedes la importancia que tiene el agua y lo que implica trabajar tres factores muy importantes, el agua, el suelo y la cubierta vegetal, cubriendo esos tres grandes apartados se resuelven los problemas", reiteró.

Este año, es la segunda ocasión consecutiva que se efectúa el programa en la entidad, ya que durante el 2021 se optó por la implementación de la inducción de precipitaciones realizando el mismo método y se lograron buenos resultados con 26 vuelos que lograron subir el almacenamiento de las presas del 9 por ciento que se tenía el día 29 de junio que se realizó el primer vuelo al 60 por ciento al culminar la temporada de lluvias pasada.

En el programa de estimulación 2022, se espera lograr superar el 60 por ciento de agua en las presas ante el antecedente de buenos resultados y por contarse con un porcentaje superior de agua disponible en las presas, esto al reportarse el 13 por ciento de agua actualmente.

Jaime Montes Salas, secretario de Agricultura y Ganadería de gobierno del estado aseguró que este programa, se buscará estarlo mejorando cada año y eficientando los resultados para que sobre todo las zonas de los altos y sectores productivos mejores sus condiciones de acceso al recurso hídrico.

Recordó que en la aplicación de yoduro de plata, el efecto es inmediato, por lo que el aumento en la captación de agua en las presas se estima pueda ir avanzando en las próximas semanas conforme las condiciones climáticas favorezcan para realizar los sobre vuelos en la entidad.

"El efecto es inmediato, no todas las nubes tienen la misma concentración, no todas tienen la misma dimensión, se mueven, son metodologías que se estarán ejerciendo para tener una inducción por encima de lo normal, pero no sabemos cuanto todavía", subrayó Montes Salas.