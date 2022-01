En el parque Las Riberas en Culiacán continúan con programas para el cuidado de las iguanas verdes 

Culiacán, Sinaloa.- Para seguir cuidando a una de las tantas especies que habitan en el Parque Las Riberas de la ciudad de Culiacán, esta semana comenzarán con las acciones para proteger a la Iguana Verde, ya que en este mes termina el periodo de apareamiento y ellas buscan donde depositar sus huevos.

El director de este parque, Dan Santo Valadez explicó que estas acciones las ha realizado por más de tres años y nace ante la necesidad de brindarles espacios donde la gente no pueda molestarlas por lo que al ubicar las madrigueras cierran algunos espacios como es el caso de la isla de oraba donde hay depositan más sus huevos.

Informó que tan solo el año pasado localizaron 187 madrigueras y para estar más al pendiente de estas especies se formarán equipos con ciudadanos voluntarios y organizaciones civiles para asignarles áreas de vigilancia y de esta manera cuiden que las madrigueras marchen con bien.

“En estos años de estas acciones para proteger a las iguanas no hemos problemas. Cada iguana produce entre 25 y 40 huevos y de esos la naturaleza se encarga de no dejarlos nacer, pues hay animales que son depredadores de huevos y no intervenimos, pero evitamos que la ser humano si se lleve los huevos”, manifestó el director del Parque Las Riberas.

A los ciudadanos que acuden al parque Las Riberas los invitó a no maltratarlos, pues es un animal muy noble y que a pesar de su aspecto no es agresivo.