En estado de descomposición hallaron cuerpo detrás del Mercado de Abastos

Culiacán, Sinaloa.- En un predio enmontatado localizado atrás del Mercado de Abastos, en la colonia Lázaro Cárdenas, fue ubicado el cuerpo en estado de descomposición de un hombre de aspecto indigente, de quien no se pudo obtener su identidad debido a las condiciones en que fue descubierto.

Se informó que al momento de morir el desconocido portaba como vestimenta un pantalón azul de mezclilla, una playera tipo polo, al parecer color gris, asimismo unos calcetines color gris; como seña particular traía barba poblada. Junto al cuerpo estaban dos cobijas, una de color rojo y otra azul.

Se presume que las causas de muerte podrían haber sido naturales, ya que en el área donde estaba no se apreciaban signos de violencia. Se comentó que presuntamente esta persona podría ser un hombre que había sido reportado como fallecido a mediados del pasado mes de noviembre en las inmediaciones de la zona.

Los reportes

El reporte sobre el hallazgo se dio a media mañana de ayer a los números de emergencia, donde informaban que había un cadáver dentro del predio mencionado, a unos metros de una tienda de conveniencia ubicada por la avenida Patria y por la calle principal que va hacia el Mercado de Abastos.

Agentes preventivos se trasladaron hacia el lugar e informaron que rastrearon el área y supuestamente no lo encontraron. Fue hasta en la tarde de ayer mismo cuando se dieron otros reportes y las corporaciones ya no se pararon al sitio. Al cierre de la edición no se tenía conocimiento de que se haya hecho alguna diligencia de ley para el levantamiento de los restos.

Muerto en vida

Fue a mediados del mes de noviembre del 2019 cuando se reportó que en las inmediaciones de este predio se encontraba muerta una persona de sexo masculino.

Fue personal de algunas agencias funerarias los que se acercaron a la zona y empezaron a buscar al hombre, a quien encontraron con vida y debajo de un árbol.

Al momento de abordarlo, el desconocido les dijo que vivía en ese lugar y que se encontraba enfermo, mostrándoles una sonda médica que presuntamente traía conectada a su cuerpo. Luego del hallazgo se presumió que podría tratarse del mismo varón. Sobre las causas de muerte, será el mismo Servicio Médico Forense el que la determine.