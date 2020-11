En la Federal 2 tienen maestros de Matemáticas que no dan clases

Sinaloa.- Padres de familia de la Escuela Secundaria Antonio Rosales (Federal 2), en Culiacán, están preocupados e inconformes al no saber cómo van a calificar este semestre a los alumnos de tres grupos de segundo grado, ya que desde que inició este ciclo escolar no han tenido maestro de Matemáticas.

Ana Cruz Bustamante Quintero explicó que en la escuela hay maestros que pueden impartir esta materia, pero, pese a que se ha hecho la petición en la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) en Sinaloa, no les han asignado uno.

Problema

La madre de familia explicó que en el ciclo pasado también pasó lo mismo: les asignaron un maestro en el mes de febrero, y al momento de calificar a algunos niños les pusieron 7, cuando no era culpa de ellos no haber llevado la materia.

Ahora no saben cómo los van a calificar porque no han aprendido nada, pues tampoco los pueden reprobar porque no fue culpa de los estudiantes. La preocupación de los padres de familia es que sus hijos no van a ir lo suficientemente preparados al ingresar a la preparatoria.

Cruz Bustamante solicita a la Sepyc que asigne un maestro lo más rápido posible porque los más afectados de la indecisión son los alumnos.