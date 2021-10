En la UAS ningún estudiante se quedará fuera por no pagar: rector

Sinaloa.- Debido a la pandemia y a otros problemas, muchos jóvenes se vieron en la dificultad de pagar las cuotas de las escuelas, ante esta situación el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, aseguró que ningún alumno se quedaría sin clases o fuera de la universidad por no poder pagar.

Por ello hizo el llamado a los directores de Unidades Académicas para que concluyan con las inscripciones a la brevedad, y les hizo un llamado para que no dejen fuera a ningún estudiante por no tener dinero para pagar la cuota escolar.

Recomendó conocer los casos de los alumnos, hacer estudios socioeconómicos si es necesario, además exonerar de pago a los estudiantes que no han podido cubrir el pago de la inscripción, expresando que más que una pérdida para la UAS, sería peor que esos jóvenes abandonen su educación por falta de recursos.

“Necesitamos que los alumnos, el 100 por ciento estén inscritos, si hay alumnos que no tienen para pagar el recibo ayúdenlos con la exoneración, no me los dejen fuera, que se inscriban ya, la universidad tiene un compromiso social que tenemos que cumplir… si hay alguien en su escuela que tiene ese problema, les autorizamos la exoneración pero que se inscriban ya”, expresó.

Hay que recordar que este 18 de octubre se reanudarán clases presenciales en la máxima casa de estudios, por lo que se anunció que el 100 por ciento de las escuelas estarán regresando a esta modalidad.