En la colonia Solidaridad, Culiacán, 7 perros fueron envenenados; 3 fallecieron

Sinaloa.- Vecinos de la colonia Solidaridad, en Culiacán, temen por la salud de sus mascotas ya que se están presentando ataques de envenenamiento en la zona, tres perros fallecieron.

Rigoberto Zamora, acudió muy asustado al veterinario con sus dos mascotas pues estaban presentando síntomas de envenenamiento y al llegar al médico se percató que sus vecinos estaban llegando con sus perritos por los mismos motivos.

Los vecinos señalaron que ese día fueron siete perros los afectados más otros animales callejeros que también probaron los alimentos envenenados que alguna persona cruel dejó en la zona. Rigoberto, señaló que es un acto muy cruel de lo que fueron víctimas pues sus perros son de casa y no hacen daño a nadie.

"Me da coraje, me frustra, me da sentimientos, me da mucho sentimiento porque yo amo a mis perros los cuido mucho, tienen todo su historial de vacuna, son juguetones y nunca han mordido a nadie".

Señaló que es lamentable lo que está pasando pues ya fueron tres perritos los que no pudieron salvarse y temen que siga pasando lo mismo y que los sobrevivientes vuelvan a ser víctimas y pase algo más grave.

Te recomendamos leer:

Ante ello hicieron el llamado a las autoridades a que tomen cartas en el asunto pues no puede seguir presentándose dicho actos crueles. Reiteraron que no van a permitir ser parte de los ataques masivos contra animales que se presentaron en algunas colonias de la ciudad.