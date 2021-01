En la espera de que les mejoren la escuela en la colonia Emiliano Zapata en Culiacán

Sinaloa.- Siguen a la espera que responda la aseguradora por los daños de los robos y la quema de algunas aulas de la escuela secundaria Antonio Nakayama Arce, ubicada en la colonia Emiliano Zapata en Culiacán. De acuerdo a personal del plantel a esta escuela pese a que los delincuentes le provocaron daños en la infraestructura y se robaron el cableado y se llevaron mucho mobiliario, entre otros daños aún no se le han realizado las reparaciones correspondientes. Si se tuviera la necesidad de regresar a las aulas porque el semáforo del COVID-19 cambiara a verde no se puede dar clases. Personal del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) fue a realizar un levantamiento y hacer un diagnóstico de los daños no se ha realizado ninguna mejora.

El personal espera que pronto pongan en condiciones esta escuela.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Algunos de los delincuentes se han metido a realizar sus fechorías por la noche, pero otro en el día y prueba de ello fue el 5 de noviembre vándalos quemaron material en algunos salones lo que ocasionó diversos daños y tuvo que ir bomberos. Algunos padres de familia se dijeron molestos de que la Secretaría de Educación Pública y Cultura no haya contratado un velador para evitar los daños.

Los delincuentes hicieron una puerta por donde se encuentra un deportivo abandonado y por allí sacaron mobiliario de la escuela.