En la impunidad servidores públicos de Sinaloa que cometen actos de corrupción: Morena

Sinaloa.- Tráfico de influencias, simulación en los entes públicos e impunidad de los servidores públicos que incurren en actos de corrupción existe en la entidad, denunció el diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, integrante de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso de Sinaloa.

Durante la sesión de instalación legal de la mencionada comisión, dijo que se necesita fortalecer los Órganos Internos de Control de todas las entidades, de los municipios y que haya sanciones reales a los servidores públicos y funcionarios que incurran en anomalías.

“Es esta la comisión que detecta todo lo que los gobiernos nos quieren ocultar, toda la simulación que hay en los entes públicos y el tráfico de influencias que hay en los mismos”, expresó el legislador de Morena.

Demandó que se proceda contra aquellos servidores públicos que están haciendo mal uso de los recursos públicos y de las instituciones de gobierno, porque consideró que “ya no se debe de continuar con la política de permisibilidad a los funcionarios y servidores públicos, porque mientras se siga existiendo, lo va a seguir haciendo”.

“No hay consecuencias y no pasa nada, vivimos en un estado por más de 50 años hemos visto como han saqueado al estado y como corrompen las instituciones y muchas atrocidades y no hay ni un solo castigo, no hay nada ni siquiera inhabilitaciones a los servidores públicos”, reveló Zazueta Zazueta.