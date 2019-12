En lo que va del 2019, han desaparecido mil 251 personas en Sinaloa

Sinaloa.- Este 2019 ha sido fatal en lo que se refiere a la privación de la libertad (“levantones”). De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Fiscalía General de Justicia, de enero hasta el 3 de noviembre, en el estado se habían registrado 1137 casos de “levantones”, de los cuales 46 víctimas fueron localizadas muertas, 197 fueron encontradas con vida y de 894 no se sabía de su paradero.

De enero hasta principios de diciembre en Sinaloa se tenía un conteo de 1251 personas desaparecidas.

Pese a lo alarmante de los números de las desapariciones forzadas, el Gobierno estatal propuso una disminución en la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2020 a la recién creada Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a la cual le fue presupuestado poco más de 4 millones de pesos, un millón 500 mil pesos menos que este año.

Algunos casos de “levantones” no son denunciados, por lo que se cree que la cifra es mucho mayor, víctimas que sobrevivieron a esta experiencia prefirieron no denunciar, algunos tras ser cruelmente torturados sanaron sus heridas en sus casas. “¿Denunciar? ¿Para qué? Si no se va a hacer nada,” dijo una de las víctimas.

Molestia

“Claro que nos molesta que le hayan recortado el presupuesto a la Comisión Estatal de Búsqueda, porque los casos de desapariciones se están incrementando de forma significativa”, detalló Alma Rosa Rojo Medina, presidenta de Voces Unidas por la Vida.

Indicó que la mayoría de los grupos que se dedican a buscar las fosas clandestinas tienen muchas necesidades, no cuentan con una camioneta asignada para salir a los diversos puntos y hay ocasiones que se ven en la necesidad de pagar un vehículo de alquiler, pero algunos conductores no las llevan hasta donde están las fosas.

El regreso es peor porque ni taxistas ni los conductores de compañías que prestan el servicio de traslado las quieren subir porque el olor a cadáver en descomposición se quedó impregnado en sus ropas y en las herramientas. Alma Rosa aseguró que alzarán la voz ante el Gobierno del Estado y los diputados para que reasignen recursos a esta Comisión porque es justo y necesario.