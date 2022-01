En mi Gobierno no hay despidos, dice el gobernador Rocha Moya

Sinaloa.- Pese a la denuncia de que en días pasados fueron despedidos 110 trabajadores de la Secretaría de Salud con plaza, el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró desconocer este tema y dijo que en su Gobierno no hay despidos y no los habrá.

De acuerdo a los denunciantes, el personal despedido contaba con plazas, las cuales fueron entregadas en la Administración del exgobernador Quirino Ordaz Coppel en los años 2020 y 2021, pero en la pasada quincena les avisaron vía telefónica que ya no se presentaran y fueron dados de baja de los checadores en las diversas áreas laborales.

“Yo no sé nada de eso de que despidieron a trabajadores. En mi Gobierno no se está despidiendo a nadie, no hay nadie despedido, y usted sabe algo que yo no”, expresó el gobernador al cuestionarle si se debía porque eran trabajadores que presuntamente formaban parte de las plazas entregadas de forma irregular en la Administra-ción de Ordaz Coppel.

Sin explicación

De acuerdo a algunos de los trabajadores afectados, no les dieron oportunidad de defenderse, no les explicaron cuáles fueron las irregularidades que encontraron con la entrega de sus plazas, no les dijeron qué pasaría con sus finiquitos y no les dieron opción de ser reubicados para no perder su antigüedad.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 24 de enero sobre Covid-19

Aseguraron que ellos tienen la capacidad para desempeñarse en las áreas en donde están, y muestra de ello es que a algunos de sus compañeros despedidos sus jefes inmediatos les pidieron que se quedaran porque los necesitaban. Un 30 por ciento sigue acudiendo a laborar con la esperanza de que no les quiten su trabajo.

Los afectados piden al Gobierno estatal que gestione ante el federal para que regularicen al personal de salud, que estaba en huelga porque consideran demasiado injusto que, por darles plazas a algunos, se las quiten otros.

Los Datos

Regreso

Por instrucciones de sus jefes inmediatos, algunos trabajadores despedidos regresaron a laborar, ya que los necesitaban en las áreas donde ellos brindaban su servicios. Llaman al gobernador a que no los dejen sin empleo.

Leer más: Sin identificar los restos de 68 personas durante el 2021 en Sinaloa

Irregularidad

Al entrar el nuevo Gobierno, detectó que la Administración pasada entregó plazas irregulares, por lo que serían analizadas para quitarlas y entregarlas a trabajadores con más antigüedad.