"En migajas los apoyos para la recuperación de empresas", lamenta economista en Sinaloa

Sinaloa.- Con apoyos económicos en migajas que forman parte de las políticas asistencialistas que está ejecutando los gobiernos, nunca se llegará a una recuperación económica efectiva, lamentó el economista, César Valenzuela.

Recordó que en el estado de Sinaloa aún se tiene inestabilidad económica, esto por motivo de la falta de apoyo de los gobiernos para el sector comercio y de servicios, del cual se sostiene la mayor parte del sistema económico que rige en la entidad, sobre todo en Culiacán.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“El plantear apoyos que van a un grupo numeroso con pequeñas cantidades de dinero, no es lo que necesita la economía de Culiacán, no se trata de migajas para que sobrevivan, sino que se trata de programas de apoyo que tampoco pueden ser para todos”, expuso el ex presidente del colegio de economistas de Sinaloa.

Leer más: Por avances en vacunación Covid-19 saturan los trámites de pasaportes en Sinaloa

En cuanto a esto, explicó que el estar otorgando apoyos a todas las personas con cifras menores, no es una buena estrategia, ya que, a su parecer para lograr una óptima recuperación, los apoyos deben de ser específicos para el problema que tiene cada caso, respecto a su planteamiento y determinando que actividades son las que se necesita apoyar, para que en esa medida se pueda rescatar buena parte de las empresas que tuvieron que cerrar o están ya en el último aliento después de la pandemia.

Destacó, que, en su opinión, está en desacuerdo con las políticas asistencialistas, en especifico las que se refieren a que se le darán apoyos a una gran cantidad de personas pero que son insuficientes para que puedan recuperarse, lo que no soluciona ningún problema.

Asimismo, lamentó la situación que están viviendo las micro empresas, a más de un año de iniciada la pandemia, mismas que aun no cuentan con estabilidad económica y están siendo utilizadas para ganar votos por los candidatos que participan en el proceso electoral en curso.

En cuanto al problema recomendó a los gobiernos, trabajar en el tema de la informalidad de empresas, ya que actualmente la mayor parte de las pequeñas empresas requieren financiamiento, y es difícil poder apoyarlas o que lo adquieran por gestión propia, si no están dadas de alta en un padrón oficial.