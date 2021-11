En muchos camiones no sirven las validadoras de tarjetas de estudiantes de Culiacán, Sinaloa

Sinaloa.- Hay choferes de transporte público de Culiacán, Sinaloa, que traen las unidades rentadas y no le han invertido a las validadoras de las tarjetas inteligentes de los descuentos de los estudiantes y por esa razón no están aplicando los descuentos lo cual está ocasionando pleitos entre los conductores y los estudiantes.

A otras unidades se les dañó el validador o bien el estudiante trae la credencial vencida y eso es otro motivo por los conflictos, explicó Rolando Ibarra, líder del sindicato de los choferes del transporte público de Culiacán.

Llamó al nuevo titular de la dirección de Vialidad y Transportes, Miguel Loaiza para que vea este tema porque se deben aplicar los descuentos.

También invitó a los choferes que no les sirven los validadores y que por esa razón los concesionarios no les pagan lo del descuento que hacen a los estudiantes para que le denuncien este tema y buscar la forma de solucionarlo porque no es justo que ellos de su sueldo paguen el pasaje completo de los estudiantes.

Son varios estudiantes que han denunciado a este medio de comunicación que no les quieren aceptar las tarjetas y por no pelear pagan el pasaje completo lo cual les parece injusto.