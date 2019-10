En ocho años, Sinaloa reduce su mortalidad infantil

Sinaloa.- En el mundo, cada once segundos, el nacimiento de un bebé puede convertirse en una tragedia familiar. Tan solo en el 2018 murieron 7 mil bebés recién nacidos cada día.

Esto debido a causas prevenibles, según las nuevas estimaciones de mortalidad reveladas por Unicef, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la División de Población de Naciones Unidas, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el Grupo del Banco Mundial.

En Sinaloa, el panorama ha sido a la baja.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, a través de un acceso a la información entregado a EL DEBATE, del 2010 al 2018 fallecieron 5 mil 433 infantes de 0 a 12 años.

El 2015 representó la cifra más elevada, con 720 casos. Para el 2017, los números indicaron 623 fallecimientos; no obstante, en 2018, la Secretaría de Salud Pública estatal reportó que ocurrieron 213 defunciones, contemplando el mismo periodo de edad, lo que representa una reducción de casi el 75 por ciento en comparación con los años anteriores [ver gráfica].

Causas y prevención

La principal causa de fallecimiento en Sinaloa para este grupo es el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, seguido de la sepsis bacteriana neonatal y la malformación congénita del corazón.

Con menor incidencia, también aparecen causas como ahogamiento y sumersión, disparo de otras armas de fuego y las no especificadas; accidente en el hogar, así como padecimientos derivados del cáncer. La Secretaría de Salud es la dependencia que mayormente atendió a los menores, así como el IMSS y el Issste.

En 2018, de los 213 fallecimientos, el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido tuvo 29 muertes; la sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada, 21; malformación congénita del corazón, no especificada, 9 muertes; sepsis, no especificada, 8; y asfixia del nacimiento 8.

José Alfonso Vázquez Morales, pediatra especialista en neonatología, explicó en entrevista para EL DEBATE que el síndrome de dificultad respiratoria neonatal consiste en la deficiencia en el recién nacido prematuro de una sustancia resbaladiza y protectora llamada surfactante, que ocasiona dificultad para respirar y es un problema muy frecuente.

Actualmente, el médico explicó que se han manejado muchas estrategias para reducir este síndrome, y, cuando el niño ya nació, no hay otro remedio más que el tratamiento, y consiste en aplicarle la sustancia que no trabaja, el surfactante, que se introduce a través de tubos, y actualmente existe en todo el mundo. «Sin embargo, el niño que tiene esta enfermedad no nada más tiene este problema, se le suman otras situaciones. Entre más pequeño es el niño, más probabilidades tiene de este tipo de problemas», expuso.

En el caso de la sepsis bacteriana del recién nacido, mencionó vía telefónica que es una infección que padece el menor en todo el cuerpo y va directamente relacionado a los antecedentes maternos.

Dijo que existen en dos tipos: la sepsis temprana, que es antes de los tres días de vida, que significa que el niño nació con esa enfermedad; y la sepsis tardía, que es la enfermedad y la infección que se presenta después del tercer o cuarto día de vida.

«Lo que significa que la adquirió en el medio externo. Si está hospitalizado, probablemente la adquirió en el hospital; o si está en casa, ahí. Actualmente existen muchos antibióticos para tratarlos con buen índice de éxito», sostuvo.

José Alfonso Vázquez Morales, pediatra especialista en neonatología, agregó que muchos de los mitos que incluyen contacto temprano con familiares o amigos, a través de besos, abrazos y sobre todo si la persona adulta tiene alguna enfermedad sí ponen en riesgo al bebé: «La sepsis tardía es la que se adquiere cuando el bebé ya nació. Un bebé se da de alta a las 24 o 48 horas, pero si en casa lo tenemos expuesto a todas las personas, sobre todo a aquellas que estén enfermas, es un factor de riesgo importantísimo para que este niño adquiera esa enfermedad, ejemplos, desde una rinofaringitis, hasta enfermedades de pulmón», advirtió.

Factores múltiples

Sobre la reducción de casos, en el comparativo de ocho años antes mencionado, el experto destacó que los resultados son multifactoriales.

Explicó que cuando el niño nace, el tratamiento es lo que lo hace salir adelante; sin embargo, otra estrategia que ha funcionado para reducir la mortalidad es la prevención, evitando factores de riesgo.

Entre ellos dijo que se encuentra el embarazo en adolescentes, utilizar medicamentos que ayudan a madurar los pulmones del bebé y el control prenatal: «Y definitivamente al momento del nacimiento otra de las estrategias que reduce la mortandad es la atención temprana, oportuna y correcta de los recién nacidos».

Para el académico en psicología social Hiram Reyes Sosa, existen factores y programas que ha implementado la Secretaría de Salud a nivel federal, como la creación del Instituto Nacional de Perinatología, ubicado en la capital del país, y que atiende a las mujeres embarazas, por ejemplo, que dan una base de cómo se ha avanzado en tratar de mejorar las condiciones de las mujeres y los niños; sin embargo, dijo que existen diversas condiciones que en México pueden generar embarazos y partos de alto riesgo, tal como los embarazos en adolescentes.

«Es algo que no solo tiene que ver con instituciones públicas de atención a madres, sino en qué se ha hecho con la población para lograr este tipo de situaciones, porque en ocasiones se presentan embarazos de riesgo, porque también son menores de edad o mujeres que no tienen las condiciones fisiológicas para poder tener un hijo o una hija».

Consideró que en Sinaloa y en México la sociedad es sumamente sensible al fallecimiento de los niños y las niñas, más aun cuando ocurre por situaciones de negligencia, violencia, falta de atención: «De ahí que el tema del aborto sea un tema que se vuelve tan relevante y tan polémico en nuestra población, porque el aborto se está categorizando como una condición de sentencia de muerte, entonces ahí pudiéramos ver la importancia que tienen los infantes en la condición mexicana».

Acciones a tiempo

De acuerdo con las recientes estimaciones de mortalidad que han publicado Unicef, la OMS, la División de Población de Naciones Unidas, UNFPA y el Grupo del Banco Mundial, en todas las regiones, la tasa anual de reducción registrada entre 1990 y 2018 fue más alta entre los niños de 1 a 59 meses que entre los recién nacidos.

La mayoría de los niños menores de cinco años mueren por causas prevenibles o tratables, como complicaciones durante el parto, partos prematuros, neumonía, diarrea y sepsis neonatal.

Tan solo en 2018 murieron mundialmente casi 6.2 millones de niños menores de 15 años en todo el mundo; un 85 por ciento de las muertes de niños y jóvenes adolescentes registradas en 2018 tuvieron lugar en los cinco primeros años de vida. 2.5 millones ocurrieron en el primer mes de vida, y cuatro millones en el primer año.

Otros 1.3 millones tuvieron lugar entre el primer y el cuarto año de vida, y 0.9 millones más fueron niños de entre 5 y 14 años de edad.

Las organizaciones han advertido que si no se actúa de inmediato, entre 2019 y 2030 morirán 62 millones de niños menores de 15 años, de los cuales 52 millones serán menores de cinco años.

2015.- El año con más defunciones en menores de 0 a 12 años, con 720 casos. En dicho periodo también se registró el fallecimiento de 23 recién nacidos en el Hospital Regional N.o 1 de Culiacán por una bacteria adquirida.

Decesos en menores

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el Síndrome de dificultad respiratoria es la mayor causa de fallecimientos en menores de 0 a 12 años en el estado.