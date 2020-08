En octubre la despojaron y quemaron su vehículo; exige que Atención a Víctimas le responda por daños en Culiacán

Culiacán.- Pasan y pasan los meses y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Sinaloa no les responde por el despojo y quema de su vehículo, denunció Kenia Ovalles.

Ovalles recordó que el pasado 17 de octubre de 2019, al salir de su trabajo en compañía de su familia se dirigía a su casa, cuando al llegar al puente Juárez la despojaron de su vehículo. el cual fue quemado. Ese auto era su patrimonio, tenía alrededor de 4 años con ellos y tenía un valor de entre 70 a 80 mil pesos.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Indicó que el desespero en los días posteriores la llevó al Ayuntamiento de Culiacán y el alcalde Jesús Estrada Ferreiro se comprometió a atender su caso, a pagarle lo que valía la unidad o darle otra, para que la atendiera puso a un funcionario del Ayuntamiento pero la ayuda nunca llegó.

Después anduvieron dependencia tras dependencia para poder la denuncia y pedir el pago del daño, al final la denuncia terminó en la Fiscalía General de la República y allí la mandaron a Atención a Víctimas en donde por la supuesta falta de recursos no le han dado solución.

Ella se dice desesperada porque no le dan una solución por lo que exige que ya le paguen los daños, si el Congreso destinó una partida para esta comisión no se explica el porqué no tienen dinero. Además el que no se tengan recursos no es culpa de las víctimas.

Te puede interesar:

Por falta de quimioterapias en el Pediátrico de Sinaloa, padres gastan 20 mil pesos por 3 días

Que a los maestros se les regrese su dinero y no vuelva a ocurrir una situación como esta: SNTE 27