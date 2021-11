En presencia de Rubén Rocha Moya, toma protesta José Paz López como alcalde de Badiraguato

Sinaloa.- En medio de un conflicto que provocó el inicio de la ceremonia con una hora de retraso y la falta de asistencia de la ex presidenta municipal del gobierno saliente, Lorena Perez Olivas, se realizó la toma de protesta de la administración municipal 2021-2024 de Badiraguato, misma que estará a cargo del presidente municipal José Paz López Elenes.

En presencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, síndicos, regidores, invitados y el gabinete que integrará los trabajos del ayuntamiento municipal, López Elenes realizó la toma de protesta del cabildo entrante.

Destacó la importancia de recibir al gobernador de Sinaloa en tierra badiraguatense, en donde pocos gobernantes hacen presencia, por lo que tratará de un gobierno municipal privilegiado al tener el apoyo de la administración estatal, en el cual se trabajará con compromiso por el bien de todos, sin distingos políticos y con respeto a las minorías.

Dentro de su intervención el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que se tendrá oportuno acercamiento con las sindicaturas y comunidades que integran el municipio de Badiraguato para apoyar con el aporte el obra pública y las necesidades que de ellos emanen para generar mejores condiciones de los habitantes, en donde destaca una importante obra carretera en surutato.

Finalmente el presidente municipal José Paz López Elenes clausuró la sesión solemne para convocar al nuevo cabildo al primer minuto del primero de noviembre para iniciar labores, esto al asegurar que se cumplirá con las labores y no se le fallará al pueblo de Badiraguato.

Cabe destacar que la ex presidente municipal Lorena Pérez Olivas, manifestó su inconformidad mediante un mensaje en redes sociales por haber acudido al recinto y no haberles permitido el acceso, al describir la acción como arbitraria encabezada por un fuerte cuerpo de seguridad.

"Acudimos al recinto para nombrar a la comisión que habría de introducir al gobernador y al presidente municipal electo, pero no nos permitieron el acceso de manera arbitraria, no pudimos entrar al recinto. Un cuerpo fuerte de seguridad nos impidió el acceso, no fue la mejor forma del trato que tuvimos y lo que hicimos es optar por regresarnos", reclamó.

Además expuso que fue mediante empujones, que fueron sacados algunos compañeros, lo que describió como muy lamentable la forma en que se les trató por parte de la gente de seguridad y la gente que estaba a cargo del acceso.