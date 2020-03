En proximidad a elecciones llaman a no otorgar credenciales a líderes de colonias

Culiacán, Sinaloa.- Con la proximidad de un proceso electoral a realizarse en el 2021 en Sinaloa, se llama a la sociedad a no otorgar datos personales y credencial de elector a las líderes de colonias, ya que se han detectado afiliaciones a partidos políticos sin consentimiento, destacó María de la Luz Reyes, directora de colonias en el ayuntamiento de Culiacán.

Respecto a su opinión dijo que es grande la posibilidad de que ya no se realice la práctica, esto pues los ciudadanos son cada vez más desconfiados y no otorgan sus datos personales, además de que trata de una práctica penada.

“Ya no va a pegar eso, pero sabemos que hay casos de beneficio y que siguen utilizando la despensa, sabemos que siguen afiliando y la gente ni cuanta se da”, expresó la titular de colonias, esto pues se ofrecen despensas a cambio de la credencial de elector para afiliar a partidos políticos.

El llamado es a que no se entreguen datos personales ni credencial de elector a las líderes de colonias a cambio de algún beneficio, sin embargo, confió en que no se presente la situación en recurrentes ocasiones por la desconfianza de las personas, quienes ya no caen fácilmente.

En lo que corresponde al gobierno municipal, aseguró que lo que se busca es que se decida con libertad cual es el partido de su interés, pero con responsabilidad y en decisión propia, por lo que destacó no es necesario para tramites el otorgar la credencial de elector.