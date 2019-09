En proyecto tren de pasajeros para Sinaloa: Pérez Barros

Sinaloa.- Una línea de tren de pasajeros que viaje desde Nogales hasta Guadalajara es la nueva propuesta del Gobierno federal como uno de los proyectos impulsores del turismo.

El secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros, abundó que la propuesta del Tren Mágico ya se encuentra en pláticas con funcionarios federales, además de que se ejecutó un estudio para fijar las estaciones que cruzarán por Sinaloa.

¿En qué consiste el proyecto del Tren Mágico?

“El presidente (Andrés Manuel López Obrador) trae la idea de reactivar el tren de pasajeros de Mazatlán a Escuinapa. Me dijeron que hiciera el estudio de las estaciones, y he estado en pláticas con el director de Proyectos de Sectur. Están muy ambiciosos. Quieren activar el tren desde Nogales hasta Guadalajara. Sinaloa será ejemplo. Estamos a punto de entregar lo que son la estaciones del tren. Ya hay un concesionario español que levantó la mano”.

¿Dónde estarán las estaciones?

“Están ubicadas en el Centro de Convenciones de Mazatlán, la ya existente de Mazatlán, en el aeropuerto; en Playa Espíritu no hay; y en Escuinapa, que sí hay, pero habrá que rehabilitarlas”.

El titular de la dependencia comentó que, a pesar de los recortes presupuestales del 2019, Sinaloa fue la única entidad que registró crecimiento turístico de hasta el 30 por ciento; sin embargo, aseguró que hizo falta la promoción de México como destino turístico por parte de la federación, por lo que espera que en el 2020 se incluyan mejores programas en el presupuesto.

¿Cómo afectaron los recortes presupuestales?

“En estos meses, el no promocionar la marca México no ha sido un acierto, sin duda, pero a Sinaloa lo ven con buenos ojos. Hemos estado trabajando, y con recursos estatales el presidente le ha dado el sí a nuestros proyecto, y aunque los números no son positivos, Sinaloa ahorita es el único estado que trae incremento en su desarrollo turístico”.

¿Qué proyección presupuestal hay para el 2020?

“Viene un programa de capacitación y un proyecto detonador en cada municipio, ya sea una tirolesa, algún atractivo de entretenimiento; y también viene un programa para el impulso de los pueblos mágicos. Veo a Sinaloa con buenos ojos, y esperemos y que sí nos volteen a ver en turismo. Yo creo que vamos a trabajar de la mano”.

¿Qué ocurrirá con el proyecto de Playa Espíritu?

“La intención de ellos es venderlo, están buscando inversionistas que detonen; no han puesto las reglas del juego de cómo, lo único que se dijo es que se va a vender, mas no se va a rematar. Se va a tratar de recuperar lo que se le ha invertido. Yo sé que traen algunos ya interesados”.

¿Sinaloa ya no estará en las alertas turística?

“No estoy de acuerdo con la alerta que nos impone Estados Unidos. Fuimos un equipo de trabajo con todo el equipo del consulado con los datos de seguridad y los de economía y turismo, no es posible que no se puedan dar cuenta, quieren decir que todos sus inversionistas que están aquí y traen hoteles y líneas aéreas; vamos a pelear para que Sinaloa ya no aparezca en esa lista. No se vale que nos pongan una alerta como si fuéramos Afganistán”.