¿En quien confían los jóvenes en Sinaloa?

Culiacán, Sinaloa.- La generación millennial representa una fuerza política y democrática sin precedentes en la actualidad, pero no siempre son conscientes de ello. Por su número, en México representan el 40 por ciento de la población votante, y en Sinaloa, una tercera parte; además, el hecho de estar hiperconectados mediante las redes sociales les permite ser ciudadanos del mundo, gracias a toda la información y oportunidades que las tecnologías ofrecen.

En una entrevista para EL DEBATE, la investigadora y escritora Patricia Figueroa explica los retos de esta nueva generación que, en sus palabras, puede hacer grandes cambios en sus comunidades desde la colectividad y la interconectividad.

¿Qué piensas de la generación actual de jóvenes?

Que es única, que está abriendo los ojos de una manera muy abrupta, porque además tiene todas las herramientas en su mano para corroborar que lo que le dicen sea verdad o mentira, tiene esa oportunidad de trascender con un heroísmo colectivo que le permita generar una sociedad que para sus propios hijos sea una donde estén atendiendo otros problemas, pero no los mismos, porque parece que nosotros hemos venido atendiendo los mismos problemas de siempre: corrupción política, narcotráfico, violencia y el tema donde el acceso a la justicia es cada vez más complicado y más difícil.

Los jóvenes de hoy tienen un reto generacional, lo tienen que enfrentar con mucha inteligencia.

Tienen que dejar de lado la pereza mental y tienen que usar esto (el celular) con mucha razón, con mucho corazón, para expresarse como lo están haciendo. Creo que es una generación que está enfrentando este reto.

¿Cuál es la responsabilidad de las generaciones anteriores respecto a esta?

Creo que depende de nosotros, las generaciones que les precedieron a estos jóvenes, apoyarlos en lo más que podamos. Claro que hay muchos que se están dedicando a aplastarlos, a callarlos, a no dejar que se expresen; pero los que sí queremos que lo hagan, tenemos que luchar por eso.

Y ustedes, como medio de comunicación, pues tienen el reto maravilloso también de formar parte de esta revolución mediática, de medios y de redes sociales, y que juntos construyamos realidades alternas.

¿Cómo confrontan los jóvenes la pandemia?

En los tiempos del COVID-19 se habla ya de una nueva normalidad, lo que implica que muchos de nuestros hábitos y prácticas sociales, culturales, laborales y económicas deben adaptarse a una nueva era de incertidumbre y riesgo, cada vez más conectada y acelerada.

Los jóvenes se están adaptando más fácilmente a los nuevos tiempos, mientras que las generaciones de sus padres y abuelos sufrirán más estos cambios que están dando nuevas formas a nuestra sociedad.

Una generación no es un tema de individuos aislados, es un asunto de jóvenes viviendo una experiencia histórica común. Dentro de 50 años, los jóvenes de hoy se verán a sí mismos como la generación de la pandemia más mediatica en la historia de la humanidad.

En tus libros recientes hablas de la juventud sinaloense como una juventud cósmica, ¿a qué te refieres con eso?

Ser cósmico implica ser universal. Hablo de universalismo, de cosmopolitismo. Significa que estás viendo el cosmos en una totalidad. No se trata de cuestiones esotéricas, se trata de que tú ya no pienses solo como culiacanense, como culichi. Si vives en un rancho, que ya no sólo piensas a nivel del rancho.

Que ya con esta oportunidad que tienes puedes estar conversando con un joven de Nueva York. Esa es una visión cósmica, tú ya estás inserto en un planeta donde puedes tener esa información de lo que está pasando en China; en este momento con el coronavirus, también tienes la información de saber si aquí nos vendieron un tema de coronavirus, porque lo más importante siempre es lo que no se dice.

A pesar de esta cualidad de universalidad de los jóvenes de hoy, existe mucho rechazo y crítica de otras generaciones. ¿Qué opinas al respecto?

Si entonces las generaciones anteriores están criticando esta, que digan qué hicieron ellas para cambiar lo que hoy tenemos. Lo que hoy tenemos es un producto histórico de decisiones mal tomadas o de decisiones que las generaciones anteriores no tomaron en su momento; esta generación tiene la oportunidad de hacerlo diferente. Yo creo en esta generación, ¿por qué? Porque los escucho hablar, y hablan con el corazón. Y es una diferencia que existe en relación a otras generaciones.

¿Es más flexible esta generación?

No es tan flexible. Creo que es más analítica, creo que sí es más crítica; y ahora los muchachos están más dispuestos a investigar si lo que les están diciendo es verdad o mentira. Y creo que es ahí donde su poder reside, de descubrir a través del internet, a través de lo que tiene en la mano con la información.

¿Por qué es buen momento para que la juventud actúe y le apueste a los cambios?

Es el momento justo en el que deben expresarse, porque están atados a menos intereses de los que van a tener cuando tengan 40, 50, o 60 años de edad. Esto es un momento, es la lucha generacional que toda generación tiene que enfrentar en su momento. Creo que las generaciones anteriores, salvo casos maravillosos de líderes y de héroes sociales, han fallado en ese reto generacional.

¿Cuál es el reto específico de la generación actual?

Esta generación tiene un gran reto: luchar contra la violencia, contra la corrupción política ligada al narcotráfico y luchar contra esas expresiones que los han estigmatizado.

¿Cómo deberán los jóvenes hacer frente a esos retos?

No pueden hacerlo solos, no puede un joven salir a querer ser héroe, tiene que ser con la mayoría de los jóvenes que quieran hacer algo heroico por su sociedad, y la palabra «heroico», aunque se escuche exagerada, no es exagerada cuando hablas de una sociedad en donde hacer lo correcto es algo heroico, y las personas que lo han hecho saben a qué me refiero perfectamente.

Hablas de que las otras generaciones tienen figuras excepcionales, y que ahora los jóvenes deben formar colectivos.

¿Tiene la generación actual colectivos excepcionales?

Claro sí, sí. Eso es exactamente lo que acabas de decir, colectivos excepcionales. Tenemos que empezar a creer en esos jóvenes que se reúnen a hacer grupos, a hacer colectivos, a hacer movimientos. Yo estoy hablando de la gran mayoría de jóvenes que se reúnen a hacer cosas que cambien esto que nos está sucediendo en México y en Sinaloa.

¿Qué pasa con el joven sinaloense en la actualidad?

Está inmerso en esta situación contextual. A los jóvenes los estamos colocando en un dilema muy fuerte, los estamos estigmatizando de una manera injusta. Hay que luchar mucho contra los estigmas con los estereotipos de los jóvenes en Sinaloa. Si tú buscas información sobre la juventud sinaloense en internet, va a estar muy relacionada con el tema del narcotráfico.

No hay sinaloense que haya salido de México, haya viajado a otros lugares, y no le hayan hecho referencia sobre el Chapo Guzmán, sobre el narcotráfico, sobre el Cártel de Sinaloa, esto es algo que duele, porque cuando sales de Sinaloa siempre es la imagen recurrente del narcotráfico.

¿Representa el narcotráfico a la juventud sinaloense?

En el caso de los jóvenes, suele ser lo mismo. La representación mediática es muy fuerte y está relacionada con ese joven que quiere ser un narcotraficante o que quiere trabajar para el narco; claro que los hay, pero no es el porcentaje que nos puede hablar del joven sinaloense como una integralidad.

¿Cuál sería el reto en este contexto?

El reto que tienen los jóvenes sinaloenses hoy es luchar contra estos estigmas que los dañan tanto.

Realicé 500 entrevistas a lo largo del estado, con más de 50 jóvenes en entrevistas videograbadas que tuvimos la oportunidad de realizar. Es una muestra aleatoria la que se hizo para entender que los jóvenes no creen que «el que es transa, no avanza», apenas un 22 por ciento estuvo de acuerdo con esta frase; y a esta otra frase que estigmatiza mucho al joven sinaloense «¿qué es mejor? Vivir cinco años como rey, que 50 como buey», apenas unos cuántos nos dijeron que estaban de acuerdo con esta frase, 20 por ciento, es una minoría.

Entonces, cuando tú lees algunos documentos que están escritos en relación a los jóvenes sinaloenses y te das cuenta de que esas son las imágenes que dibujan de los jóvenes, se me hace muy injusto.

Hacer lo correcto en sociedades como la sinaloense es heroico

Patricia Figueroa/Investigadora

¿Define a Sinaloa el narcotráfico?

El narcotráfico no nos hace, no nos define. Yo sostengo que el narcotráfico es producto de décadas de corrupción política ligada al flagelo del tráfico de las drogas, donde también hay personas desde las empresas que están colaborando a que esto sea posible.

No podemos permitirnos ya ver a los narcotraficantes aislados, como un fenómeno que simplemente tenemos que enfrentar, como los documentalistas que vienen de fuera, que así lo han hecho.

¿Qué ventajas tiene el joven de hoy para combatir esos estigmas?

El joven de hoy es el único de toda la historia que tiene en sus manos toda la información posible, aquí la tiene (señala el celular). Tiene la mejor herramienta que hayan tenido jamás generaciones anteriores. Y es internet, son las redes sociales.

¿Pueden los jóvenes en la colectividad incidir en la política?

Todos aquellos adultos que sienten que los jóvenes están votando equivocadamente o están pensando equivocadamente, que piensen que lo han hecho las generaciones anteriores constantemente. Alguien me decía, y además es algo muy importante, el joven de hoy tiene la clara conciencia de que puede quitar y poner políticos si estos no están funcionando; eso también es una consciencia clara de los jóvenes de hoy.

¿Qué tienen que hacer para lograrlo?

Que se expresen, que se unan, que sean honestos en sus intereses, porque de eso dependerá lo que ellos tengan en sus manos como sociedad el día de mañana.

Que usen las redes sociales con consciencia social, que participen en colectivos, que se expresen honestamente, que se expresen sin miedo, porque si lo hacen todos, todos de manera colectiva, como tú decías, van a trascender como una generación que está empeñada en decir lo que siente, eso es lo primero.

El perfil

Nombre: Patricia Figueroa.

Origen: Sinaloense.

Profesión: Periodista, investigadora, escritora y docente.

Trayectoria: Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en México. Se graduó con una Maestría en Economía y Ciencias Sociales y tiene un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México.

Fue estudiante en residencia en la sala de lectura Shoichi Noma de la Biblioteca Pública de Nueva York (2017-2018). Durante los años 2013, 2015, 2016 y 2017, formó parte del Programa de Visitantes de Intercambio en la categoría de Investigador Académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York.

Como periodista, ha fungido como directora, presentadora y reportera para las cadenas de noticias de radio y televisión de Sinaloa, así como columnista de opinión semanal en el periódico Noroeste del 2010 al 2012. Ha escrito diversos libros derivados de sus investigaciones. https://uas.academia.edu/PatriciaFigueroa

Acceso a los libros

Juventud cósmica forma parte de una serie de libros publicados por Patricia Figueroa, en colaboración con el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Para descargarlos de manera gratuita puedes acceder a la serie mediante el siguiente link: https://cutt.ly/DupMDV8

