En restaurantes, bares y Central Camionera de Culiacán se fuma en espacios cerrados, denuncia Pedro Lobo

Culiacán, Sinaloa.- Centros nocturnos, bares, restaurantes, establecimientos, Central Camionera de Culiacán y en espacios de instituciones de gobierno, se está incumpliendo con la Ley que Protege la Salud y los Derechos de los No Fumadores para el Estado de Sinaloa, al permitir que se fumen y hasta vendan cigarrillos en espacios cerrados, denunció el secretario de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Pedro Villegas Lobo, que pese a la multa puede alcanzar hasta los 20 a 40 mil pesos a “todos les vale”.

Señaló que Coepris no ha acatado lo dispuesto en esta ley y de manera particular observó que cada vez ocurre que más negocios se esté permitiendo fumar en espacios cerrados, y afectando la salud de aquellas personas que no gustan del cigarro.

El permitir que se fume en lugares cerrados, precisó que es grave, por dos situaciones, la primera por la apariencia de que es una ley muerta, que solamente se hizo para que estar “pintada”, y la segunda, se relaciona al incumplimiento a su deber de estos negocios, para el cuidado de la salud de sus clientes.

La legislación ordena que todo establecimiento está obligado a tener un lugar al aire libre, que puedan permanecer aquellos que le guste fumar, pero no adentro. En el caso de que se encuentren arcillas de cigarrillos, la ley dispone que debe ser clausurado.

“Si la ley prohíbe que se esté fumando en lugares cerrados y públicos como la Central Camionera, que, dentro de este edificio, se están detectado casos de fumadores y Coepris no está haciendo nada”, puntualizó.

Como legislador, convocó a esta comisión para que acudan a realizar estas revisiones y apliquen sanciones, que van desde clausura y multas, porque no pueden seguir así y solamente se ha detectado que después de que se hace una ley, se aplica por unos meses y después de un tiempo, se vuelve a la normalidad y no pasa nada.

“Ya no podemos ir a comer a gusto, porque la gente está fumando y te impregna totalmente, y las personas que no son fumadoras, que culpa tienen de que las personas irresponsables, que fuman dentro de los lugares, nos pueda afectar”, expresó.