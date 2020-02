En riego salud de mexicanos por medicamentos patito de la 4T: Carlos Castaños

Culiacán.- El Gobierno Federal está importando medicamentos de China, Malasia, India y Sudáfrica sin asegurarse de que cumplen con los estándares de calidad que exigen las Normas Mexicanas y, sobretodo, que realmente curan lo que dicen que curan, advirtió en conferencia de prensa el Diputado Federal por el PAN, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, “son medicamentos patito”, aseguró.

Pretenden tapar el alarmante desabasto que crearon al no licitar, comprar y distribuir en el 2019, los medicamentos que se necesitarían los primeros meses del 2020, por eso se escucha decir a los funcionarios de la 4T que será en abril cuando solucionen el problema, desafortunadamente para muchos enfermos ya será muy tarde;

están importando medicamentos de urgencia, a sobreprecio y sin asegurar la calidad y eficacia que deben tener, además de que la OMS, máximo órgano en cuestión de salud a nivel mundial, ya declaró que no los avala

dijo Carlos Castaños.

El legislador recordó que “México ya pasó por esto en los 80´s, cuando se compró leche radioactiva a Irlanda y se repartió, por medio de CONASUPO, a las familias más pobres de nuestro país e incluso los especialistas de la salud lo relacionaron con el incremento de los casos de cáncer infantil en los 90´s.

Ahora distribuirán por todo México estos medicamentos, sin verificación y lo más grave, sin saber cómo reaccionará la población

comentó Castaños Valenzuela, agregó que primero se tendrían que hacer pruebas científicas de compatibilidad y equivalencia, pues lo que funciona en un país pudiera no funcionar en otro; tendría que haber pruebas para asegurar que no hagan daño a los mexicanos “COFEPRIS debe entrarle al tema y garantizarnos que los medicamentos que repartirán en IMSS, ISSSTE e INSABI verdaderamente curan y no afectará la salud de la población” concluyó.