En riesgo de desalojo vendedores del parque de fraccionamiento Canaco, en Culiacán

Sinaloa.- Ante el riesgo de ser desalojados de un costado del parque del fraccionamiento Canaco, al norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, los vendedores, a quienes ya les hicieron llegar una notificación, solicitaron la intervención del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien ante los medios aseguró que dialogará con ellos, pero advirtió que él no puede reubicarlos, que tendrán que atenerse a lo que dice la ley.

Incluso el primer edil señaló que esta zona se ha convertido en una especie de “mercado”, donde ya no son uno, dos o tres vendedores, sino muchos más, quienes además de obstaculizar la banqueta del parque, se instalan sobre el arroyo de la calle, lo que implica obstaculización de vía pública, sin contar que también entorpecen el tráfico vehicular debido a que muchos conductores se detiene en doble fila a comprar.

Estrada Ferreiro aclaró que no se trata de una orden suya, sino de la aplicación de la ley por parte de la autoridad correspondiente. Y afirmó que él no sabía de la notificación de desalojo, pero se dijo satisfecho que sus funcionarios estén haciendo su trabajo en este tema.

Cuestionado sobre si ayudará a reubicar a los vendedores, dijo: “Eso de reubicar, pues yo no los puse ahí, no tengo por qué reubicarlos, tampoco el Ayuntamiento. Claro, si alguien no estorba mucho, si no causa estorbo a los vecinos, al tráfico, etcétera, pudiera permanecer uno, dos tres, como en todas partes hay, pero no puede ser un mercado eso”.