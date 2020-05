En riesgo concesionarios de transporte público por Proyecto de renovación vehicular en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.-La ilusión de poner tener unidades nuevas del transporte público para brindar un mejor servicio y más seguro a los sinaloenses ya se convirtió en preocupación para los concesionarios. Y es que la financiera ya los empezó a demandar por no poder realizar los pagos de la “letra” dijo el líder transportista Martín Félix Félix.

Al momento de decir sí al proyecto de la renovación vehicular propuesta por el gobernador Quirino Ordaz Coppel no se imaginaron que se venía una pandemia que iba afectar a la economía, no se dimensionó el daño económico porque era algo que no se esperaba.

Al iniciar la pandemia en Sinaloa la mayoría de los camiones fueron sacados de circulación y las pocas que andan no sacan ni para los gastos pero siguen prestando el servicio para brindar el apoyo a las personas que realizan labores esenciales.

La financiera no entiende esto dijo el concesionario y ha presentando algunas demandas además de que les está cobrando intereses muy altos. Por esta razón hace el llamado al gobernador que sea intermediario de los concesionarios con la financiera para evitar que esta proceda legalmente y que les dé una prorroga y no cobre intereses.

Indicó que las mensualidades son de 42 mil pesos, y algunos conductores ya deben más de 100 mil pesos.

