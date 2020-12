En suspenso la candidatura de morena a la gubernatura de Sinaloa

Sinaloa.- Con la coincidente suspensión este miércoles de la reunión prevista en la sede nacional de Morena, en la que sería anunciado el candidato o la candidata a la gubernatura de Sinaloa, con el aviso del presidente sobre la incorporación de Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos, surgió la versión de que Rubén Rocha Moya se incorporaría como titular de la SEP, con lo que haría a un lado su aspiración por la gubernatura, versión que el propio aludido negó.

La serie de versiones generadas luego del aplazamiento del destape también daban como un hecho la declinación de la diputada local Beatriz Adriana Zárate a sus aspiraciones a la candidatura en favor de Gerardo Vargas Landeros, versión que ella misma negó más tarde en entrevista para Debate, al afirmar que "nunca ha declinado", que simplemente hizo el acuerdo con el exsecretario general de Gobierno para apoyarlo si él resulta el elegido, pero a cambio de que Vargas la apoye a ella si es la abanderada.

La diputada federal y también aspirante Yadira Santiago Marcos aseguró que Vargas Landeros está descartado de la contienda interna de Morena, que la pelea es entre otros.

La reunión se suspendió por un plantón afuera de la sede, afirma Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán

"La reunión que tenían los aspirantes a la gubernatura en la Ciudad de México para anunciar quién sería el candidato se suspendió porque al parecer había un plantón de unas personas de Guanajuato afuera de la sede del partido de Morena2, aseguró el alcalde de Culiacán y también aspirante a la postulación de Morena a la gubernatura de Sinaloa.

El munícipe desmintió su supuesto apoyo al nombramiento de Rocha Moya como secretario de Educación Pública: "No es cierto. Es un rumor que sacaron, que yo felicitaba al senador Rubén Rocha Moya por ser nombrado secretario de Educación Pública. Tampoco es cierto que se hubiera suspendido la reunión porque el que pudo haber ganado la encuesta no era considerado morenista", fueron parte de las palabras de Estrada Ferreiro, quien previamente adelantó en su cuenta de Facebook que una vez cancelada la reunión regresaría a la ciudad de Culiacán para seguir trabajando.

Estoy luchando por ser candidato a gobernador de Sinaloa: Rubén Rocha Moya, senador

Rubén Rocha Moya, senador de la república y aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Sinaloa, afirmó que se mantiene en la lucha por convertirse en el abanderado de su partido, y aclaró que no existe ninguna invitación para que se integre como secretario de Educación Pública, como se rumoró ayer luego de que se anunciara que Esteban Moctezuma se va como embajador de México a Estados Unidos.

Explicó que la cancelación de la reunión que se celebraría este miércoles en la sede nacional de Morena, y a la que estaban citados varios aspirantes, se canceló debido a una manifestación y a la toma de oficinas, hecho que se cruzó —aclara— con la salida del titular de la SEP, y que dio origen a la versión de su supuesta incursión a la Secretaría, pero "no hay tal", reiteró.

"Muy honroso sería por supuesto una invitación de esa naturaleza; sin embargo, quiero decirles una cosa: no hay tal. Yo, junto con ustedes, estoy luchando por ser candidato a gobernador de Sinaloa por parte de Morena. Sigo en ese mismo propósito. Les pido que sigan conmigo luchando por que logremos la candidatura a gobernador para este 2021", dijo el legislador a través de un video difundido en su cuenta de Facebook, en el que también argumentó las causas de la cancelación de la reunión en las instalaciones del Consejo Ejecutivo Nacional de Morena en la Ciudad de México.

"Las oficinas el partido están tomadas, incluso los dirigentes están adentro. No han podido salir. Esa es la razón fundamental, la falta de operatividad de las oficinas, para que pudiéramos haber realizado el evento para el que fuimos convocados".

Añadió que espera que muy pronto el partido dé a conocer el resultado y que, desde luego, le favorezca.

Gerardo y yo estamos en alianza. No he declinado: Beatriz Zárate, diputada local

La diputada local de Morena y aspirante a la candidatura a la gubernatura Beatriz Adriana Zárate afirmó que nunca ha declinado en su aspiración hacia la nominación por Sinaloa, incluso dijo que está en alianza con Gerardo Vargas Landeros, pero con uno de ellos dos encabezando el proyecto 2021: "Vargas Landeros y yo estamos haciendo equipo, una alianza, ya que nunca he declinado, es por ello que si la designación es hombre, yo lo apoyo a él; pero si es mujer, él me apoya. Al senador Rubén Rocha Moya nunca lo he apoyado en nada ni lo haré. Siempre he sido muy firme en eso, en estar en su contra".

Usan encuestas para beneficiarse: Químico Benítez, alcalde de Mazatlán

Sobre la opinión de la diputada local Beatriz Zárate acerca de que Gerardo Vargas es la mejor opción para la candidatura, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, dijo que él no puede hablar mal de otros compañeros que estén en el movimiento. Sin embargo, agregó: «A lo mejor la diputada desconoce los procedimientos. En primer lugar, ella no está en los cinco que están invitados. Nadie es dueño de la gente". Y añadió que "hay encuestas que tienen un precio, y hay personas que las usan para beneficiarse. Esto quiere decir que les gusta hacerse pen*** solos, porque finalmente a nadie van a convencer con eso".

Rocha no va a dejar su aspiración por la gubernatura: Agustín Flores, aspirante a la gubernatura

La suspensión de la reunión, en la cual se elegiría el candidato de Morena a gobernador de Sinaloa, se suspendió, porque «se movieron las piezas del ajedrez», y las movió Andrés Manuel López Obrador, afirmó Agustín Flores García, aspirante a la gubernatura por Morena. Insistió en que «en esta ocasión pasó lo mismo que con Tatiana Clouthier, (ahora) le dan la Secretaría de Educación Pública y Cultura al senador Rubén Rocha Moya para que no contienda, pero, en este caso, se cree que él no va a dejar su aspiración por la gubernatura. En el caso de Jesús Estrada Ferreiro, anda viendo qué es lo que pasa, porque si Rocha Moya queda fuera de la jugada, él sería uno de los favoritos para ser el candidato», adelantó el aspirante. Y añadió que «también el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “Químico” Benítez, anda con la esperanza. Los demás ciudadanos que le entramos para abrir camino tenemos que luchar con la mafia del poder que está en Morena», señaló.

Es muy posible que la candidata sea una mujer: Yadira Marcos, diputada local

Yadira Santiago Marcos, diputada federal y aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura en Sinaloa, aseguró que a nivel nacional corre fuerte la versión de que es muy posible que sea una mujer la abanderada: "Lo que sí te puedo asegurar es que Vargas Landeros no va. Prácticamente él está descartado. Esto es competencia entre otros compañeros, y yo estoy incluida ahí. Vamos a esperar la decisión final, y vamos a respetar el resultado. De hecho, hoy hablé con la senadora (Imelda Castro), y estamos en la misma sintonía. Nosotros vamos a trabajar, porque vamos a ganar", aseguró vía telefónica desde la Ciudad de México.

Sobre la reunión en que se anunciaría al candidato o candidata de Morena en Sinaloa este miércoles, la legisladora confirmó que ella recibió el aviso minutos después del anuncio del presidente de que Esteban Moctezuma se va como embajador de México a Estados Unidos:

"Nos dijeron que este cambio era porque había una manifestación, pero obviamente no es así. Nosotros estamos a la espera de que nos vuelvan a llamar".

Asegura que la definición en Sinaloa es un poco complicada, porque dentro de quienes están inscritos como aspirantes a la candidatura hay personajes competitivos, por lo que la decisión no está fácil, y ella entiende esa parte. Sobre la versión que ha dado la diputada local Beatriz Zárate, en relación con que Morena no tiene ninguna encuesta de medición, la legisladora federal se dijo respetuosa, pero no la comparte.

En lo que sí insistió es en que "corre el rumor de que hay muchas posibilidades de que sea una mujer la próxima abanderada en Sinaloa. Habrá sorpresas", aseguró.