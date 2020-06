En terapia intensiva, reapertura el sector comercio en Sinaloa

Culiacán,Sinaloa.-Una difícil activación del sector comercio, es lo que prevén para los próximos días con la activación de algunas actividades no esenciales en Sinaloa, ya que actualmente la mayoría de los pequeños negocios se encuentran en una complicada situación económica, lamentó Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco).

De esta forma destacó que actualmente las personas en general se encuentran en situación económica compleja, por lo que no cuentan con recursos para realizar compras de la forma en la que se realizaban comúnmente, esto en consecuencia al bajo poder adquisitivo que se tiene por la crisis en todos los sectores, lo que complicará que se regule la economía en los próximos meses.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

“Una cosa es la reapertura y otra cosa muy diferente es la reactivación, la reapertura es abrir los negocios, pero muchas empresas van ya en terapia intensiva, ya con oxígeno y otras ya ni siquiera eso, ya no van a abrir”, reprochó.

El empresario recordó que como se ha externado antes, en la reactivación se ocupa de los apoyos que aún se están esperando por parte de gobierno del estado, ya sea en créditos o apoyos fiscales, lo que generaría condiciones para evitar el cierre de los comercios que se salvaron, se encuentran muy dañados y apunto de quebrar.

Reconoció que actualmente se puede observar mayor movimiento en las calles por la reapertura de los giros no esenciales de actividades, sin embargo, la mayoría de las familias no cuenta con recursos económicos por la crisis para gastar, por lo que se tiene una expectativa similar a la que le está pasando al sector restaurantero que no cuanta con la clientela suficiente.

Por otra parte agregó que hasta el momento no se sabe con precisión cuantos negocios podrían no resistir la reapertura por lo dañados que se encuentran, esto después de estar por más de tres meses sin operar y realizando gastos, por ello reiteró la necesidad inmediata de que se pueda acceder a los créditos que fueron ofrecidos por la secretaria de economía estatal.

También te puede interesar:

Las Quintas, Culiacán, la colonia con más casos de coronavirus

Hubo 620 reportes de fiesta por el Día del Padre en Sinaloa