En un libro son agrupados los candidateables de Sinaloa para el 2021

Sinaloa.- Treinta personajes políticos son plasmados en las hojas del libro Sinaloenses rumbo al 2021, ellos son los candidateables. Entre morenistas y priistas que disputarán las elecciones en Sinaloa, el periodista Javier Armenta se dio a la tarea de entrevistarlos y agruparlos en un solo documento, con el fin de acercar a la ciudadanía los perfiles de sus próximos y posibles gobernantes.

Javier Armenta presentó este lunes el libro, ya disponible en Librerías México, en presencia de aquellos que fueron contemplados en esta edición.

Los alcaldes Guillermo Benítez, de Mazatlán, y Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, fueron contemplados y aparecen en la portada de este libro. Los secretarios de Estado Ricardo Madrid, de la Secretaria de Desarrollo Social; Marco Osuna, subsecretario de Gobierno; Carlos Gandarilla, exsecretario de Desarrollo Susentable; y Javier Mercado, secretario de Economía del actual Gobierno estatal, también se encuentran en el libro, así como el exsecretario de Gobierno Gerardo Vargas Landeros, de la pasada Administración del Gobierno estatal.

Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública se encuentran dos funcionarios: el titular de la dependencia, Renato Ocampo; y la directora del Centro de Prevención de la Violencia con Participación Ciudadana, Paola Gárate.

Entre los legisladores locales, se contempla a Mónica López Hernández y Faustino Hernández, del PRI; y a Pedro Villegas Lobo, de Morena.

En tanto a los funcionarios de partidos, se encuentra Roberto Cruz, actual delegado de Movimiento Ciudadano en Sinaloa; Cinthia Valenzuela, secretaria general del PRI Sinaloa; así como el dirigente estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Entre otros personajes destacan Héctor Orrantia Coppel, el regidor José Calderón, el exlíder de Somos más que 53 José Ángel Beltrán, el priista Ramiro Garza, el líder sindical Gabriel Ballardo y algunos otros. Los diputados federales del PRI Erika Sánchez y Alfredo Villegas también forman parte de este compendio.

El autor, Javier Armenta, expresó que con esta publicación se busca que los votantes conozcan más a fondo a sus candidatos y que se evite que, como en otras ocasiones, se vote solo por el partido, y no la persona que se encuentra en la boleta.

Explicó que los entrevistados contemplados en el libro llegaron ahí por invitación de él como autor y por voluntad propia de cada candidato, pero que las predicciones electorales y el panorama político actual se refleja muy bien en él.

“Como puedes ver, no hay panistas en este libro, y, por qué será, pues sabemos las condiciones de este partido rumbo al proceso electoral. Ninguno quiso participar, y la justificante era porque no había condiciones para hacerlo, y así como no las hay para contender”, dijo.

El periodista expresó que el libro estará al alcance del público en Librerías México por un costo de 300 pesos, y también a disposición de la ciudadanía en el Archivo Histórico de Sinaloa.

En él se podrá encontrar con la vida de cada uno de los candidateables.

